17.02.2021, 16:30

В Ида-Вирумаа назревает мусорная катастрофа: огромная свалка разрастается, власти бессильны

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Микк Салу
EST 4
Eestis tekkis 2019. aastal segaolmejäätmeid ligikaudu 400 000 tonni, mis on märkimisväärselt suur kogus. Nii palju kaalub kokku näiteks 53 333 elevanti.
Eestis tekkis 2019. aastal segaolmejäätmeid ligikaudu 400 000 tonni, mis on märkimisväärselt suur kogus. Nii palju kaalub kokku näiteks 53 333 elevanti.Foto: Argo Ingver

На территории свалки Уйкала в Ида-Вирумаа образовалась новая гора мусора. Между тем свалка называет ее временным складом, не платит плату за загрязнение окружающей среды и не занимается обработкой мусора. Инстанции знают об этом и выписывают штрафы, но ничего не меняется.

На свалке Уйкала уже годами лежат 100 000 тонн мусора, будущее которого неизвестно и с которым ничего не могут сделать. Департамент окружающей среды в курсе происходящего, постоянно делает свалке предписания, а та их не просто выполняет.

Но разве мусор не должен находиться на свалке, в чем же тогда проблема? Не все так просто. На свалке Уйкала есть две мусорные горы. Одна "официальная" — туда складируются обработанные отходы, с которых уплачена плата за загрязнение окружающей среды и выполнены все нормы.

Рядом с ней находится вторая, которая выглядит как гора мусора, воняет как гора мусора, но согласно документам, это временный склад. В ней около 100 000 тонн мусора — огромное количество, которое образуется, например, в Таллинне за целый год.

Владельцу свалки OÜ Ekovir "временный склад" приносит пользу, так как не надо раскошеливаться на плату за загрязнение окружающей среды, что со 100 000 тонн составило бы 3 млн евро. И содержать склад дешевле, так как машины просто приезжают на место и скидывают мусор в кучу.

Департамент окружающей среды знает, что "временный склад" находится на свалке Уйкала уже много лет. Инспекция окружающей среды неоднократно приходила туда с проверками, завела два административных производства и сделала кучу предписаний.

Всего в ходе всех проверок и предписаний Ekovir было назначено принудительное денежное взыскание в 107 000 евро. Из этой суммы до сих пор не уплачено 38 000 евро, срок уплаты которых еще не подошел. Ekovir все равно остается в выигрыше — ведь лучше заплатить 100 000 евро, чем целых 3 млн евро.

В ответ на проверки и предписания Инспекции окружающей среды свалка лишь дает обещания: по сортировке, по производству топлива из отходов, но года проходят, а "временный склад" лишь растет.

Остается непонятным, почему официальные органы не в силах разрешить мусорный кризис. Департамент окружающей среды объясняет, что само по себе содержание временного склада разрешено, в данном случае там просто слишком много мусора и лежит он там слишком долго. Также говорят, что владельцу свалки необходимо дать время, так как Ekovir начал управлять свалкой Уйкала только в 2018 году.

Одной из причин, почему этому позволяют продолжаться, может быть в том, что на свалку Уйкала свозят мусор из многих самоуправлений, поэтому нельзя просто заблокировать проезд к свалке и поставить ультиматум — пока временный склад не будет убран, новый мусор принимать запрещается. В таком случае самоуправлениям будет некуда свозить свой мусор.

Одно мусорное предприятие сказало Eesti Ekspress: крайне вероятно, что в конце концов со свалкой Уйкала будет то же самое, что с громадной кучей шин на аэродроме Раади в Тарту — самоуправление или государство возьмут дело в свои руки и потратят миллионы на устранение "временного склада".

Департамент окружающей среды говорит, что если ничего не поможет, то будут взвешивать возможность применения субститутивного исполнения — работу по ликвидации кучи мусора закажут у третьей стороны, а расходы на это потребуют с Ekovir.

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