В Ида-Вирумаа назревает мусорная катастрофа: огромная свалка разрастается, власти бессильны

На свалке Уйкала уже годами лежат 100 000 тонн мусора, будущее которого неизвестно и с которым ничего не могут сделать. Департамент окружающей среды в курсе происходящего, постоянно делает свалке предписания, а та их не просто выполняет.

Но разве мусор не должен находиться на свалке, в чем же тогда проблема? Не все так просто. На свалке Уйкала есть две мусорные горы. Одна "официальная" — туда складируются обработанные отходы, с которых уплачена плата за загрязнение окружающей среды и выполнены все нормы.

Рядом с ней находится вторая, которая выглядит как гора мусора, воняет как гора мусора, но согласно документам, это временный склад. В ней около 100 000 тонн мусора — огромное количество, которое образуется, например, в Таллинне за целый год.

Владельцу свалки OÜ Ekovir "временный склад" приносит пользу, так как не надо раскошеливаться на плату за загрязнение окружающей среды, что со 100 000 тонн составило бы 3 млн евро. И содержать склад дешевле, так как машины просто приезжают на место и скидывают мусор в кучу.

Департамент окружающей среды знает, что "временный склад" находится на свалке Уйкала уже много лет. Инспекция окружающей среды неоднократно приходила туда с проверками, завела два административных производства и сделала кучу предписаний.

Всего в ходе всех проверок и предписаний Ekovir было назначено принудительное денежное взыскание в 107 000 евро. Из этой суммы до сих пор не уплачено 38 000 евро, срок уплаты которых еще не подошел. Ekovir все равно остается в выигрыше — ведь лучше заплатить 100 000 евро, чем целых 3 млн евро.

В ответ на проверки и предписания Инспекции окружающей среды свалка лишь дает обещания: по сортировке, по производству топлива из отходов, но года проходят, а "временный склад" лишь растет.

Остается непонятным, почему официальные органы не в силах разрешить мусорный кризис. Департамент окружающей среды объясняет, что само по себе содержание временного склада разрешено, в данном случае там просто слишком много мусора и лежит он там слишком долго. Также говорят, что владельцу свалки необходимо дать время, так как Ekovir начал управлять свалкой Уйкала только в 2018 году.