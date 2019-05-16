В Ида-Вирумаа начинается очистка рек от остаточных загрязнений сланцевой промышленности

”Предварительный этап стартовал в феврале работами по приведению в безопасное состояние зоны фенольного болота, созданием системы отводных канав и выкорчевыванием в районе реки Кохтла. Теперь же мы пригласили и местных жителей принять участие в этом историческом моменте, когда ковш войдет в землю и начнутся объемные работы по очистке реки. Никогда ранее в Эстонии в таком масштабе не ликвидировали загрязнение в проточной воде, так что речь идет об особенном событии”, — сказал руководитель проектов Министерства окружающей среды Раймо Яаксоо.

Работы стоимостью 21 млн евро должны завершиться к концу 2022 года. В ходе проекта будут выкопаны тысячи тонн загрязненной почвы. В ходе первого этапа работ в безопасное состояние будет приведена зона в 14 Га, которая загрязнена просочившимся из полукоксовых гор Кохтла-Ярве фенолом, будет создана новая система канав и очистят главную канаву Варбе. Из загрязненной зоны фенольного болота собирается вода и откачивается на очистку сточных вод Кохтла-Ярве. Чистую воду направляют по системе канав мимо фенольного болота в главную канаву Варбе.