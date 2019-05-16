В Ида-Вирумаа начинается очистка рек от остаточных загрязнений сланцевой промышленности

Сегодня в Ида-Вирумаа начинается масштабная ликвидация остаточных загрязнений сланцевой промышленности, в ходе которой будет очищен наиболее загрязненный участок реки Пуртсе, река Кохтла и фенольное болото, что были загрязнены сланцевыми заводами Кохтла-Ярве и Кивиыли в 1930-1980 гг.
”Предварительный этап стартовал в феврале работами по приведению в безопасное состояние зоны фенольного болота, созданием системы отводных канав и выкорчевыванием в районе реки Кохтла. Теперь же мы пригласили и местных жителей принять участие в этом историческом моменте, когда ковш войдет в землю и начнутся объемные работы по очистке реки. Никогда ранее в Эстонии в таком масштабе не ликвидировали загрязнение в проточной воде, так что речь идет об особенном событии”, — сказал руководитель проектов Министерства окружающей среды Раймо Яаксоо.
Работы стоимостью 21 млн евро должны завершиться к концу 2022 года. В ходе проекта будут выкопаны тысячи тонн загрязненной почвы. В ходе первого этапа работ в безопасное состояние будет приведена зона в 14 Га, которая загрязнена просочившимся из полукоксовых гор Кохтла-Ярве фенолом, будет создана новая система канав и очистят главную канаву Варбе. Из загрязненной зоны фенольного болота собирается вода и откачивается на очистку сточных вод Кохтла-Ярве. Чистую воду направляют по системе канав мимо фенольного болота в главную канаву Варбе.
В последующих этапах будут очищены 13 км рек Пуртсе и Кохтла, а также будет сооружено новое русло реки протяженностью 3,4 км. Очищаемый участок реки временно ограждается плотинами и вода направляется по временной канаве или трубопроводу мимо нынешнего русла. После чего извлекается загрязненная земля, а на выкопанных участках восстанавливается вид, близкий к естественному положению. Временные плотины и отводные канавы или трубопроводы ликвидируются, после чего вода направляется обратно в уже чистое русло. Загрязненная почва очищается с помощью нагревания при высокой температуре.
Проектировочные и строительные работы проводит Pinnasepuhastuse OÜ, консультанты проекта — Kobras AS и Maves AS. Заказчик работ — Министерство окружающей среды. Стоимость первого этапа проект по очистке водосборного бассейна реки Пуртсе и фенольного болота составляет 21 млн евро. Проект финансируется в объеме 85% из Европейского фонда солидарности и на 15% — из программы окружающей среды ЦУ Центра инвестиций в окружающую среду и госбюджета.