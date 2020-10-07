В Ида-Вирумаа число ДТП и пострадавших в них людей выросло на треть

Если с января по конец сентября 2019 года в уезде произошло 77 ДТП, то за такой же период в этом году — 102. Число пострадавших в ДТП выросла более чем на треть — в прошлом году за девять месяцев пострадало 90 человек, в 2020 году – 123 человека.

ДТП со смертельным исходом в этом году, к счастью, меньше – в этом году было одно трагические происшествие с пожилым велосипедистом в конце апреля, в прошлом году за этот же период ДТП унесли жизни четырех человек.

Если посмотреть, ДТП с какими видами транспортами стало больше, то наибольший рост ДТП зафиксирован именно с двухколесным транспортом – велосипедами и мопедами. За девять месяцев в ДТП пострадало почти в 2,5 раза больше велосипедистов, чем за тот же период прошлого года – 41 пострадавший и один погибший.

Из 42 ДТП с участием велосипедистов 29 случаев, то есть почти 70 процентов, это ДТП с участием одного велосипеда, в основном, это случаи, когда велосипедист не справлялся с управлением велосипеда, самостоятельно падал и получал травмы.

В прошлом году в течение всех 12 месяцев в уезде не было ни одного ДТП с участием мопеда, в этом году произошло шесть таких ДТП, пострадало семь человек.

В этом году полицейскими в Ида-Вирумаа заметно больше задержано нетрезвых водителей и водителей, не имеющих права на управление транспортным средством соответствующей категории. Нетрезвых водителей по сравнению с тем же периодом прошлого года полицейскими было задержано на 20% больше — 548. Из них в отношении 238 было начато уголовное делопроизводство. Водителей, не имеющих прав, было задержано 257, что на 56 случаев больше, чем за 9 месяцев 2019 года.