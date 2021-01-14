В хирургическом отделении Нарвской больницы коронавирус: плановые операции приостановлены

"До 22 января включительно мы приостанавливаем плановые операции, кроме тех, что касаются пациенток женской клиники. Роды будут приниматься в обычном режиме", — сказал главный врач больницы Олев Силланд.

Весь персонал стационара хирургического отделения, кроме уже переболевших COVID-19, отправлен на карантин на десять дней. Пациентов с положительным тестом на коронавирус перевели в COVID-отделение.

Тех пациентов, которые не требуют оперативного хирургического лечения, но находились в хирургии, временно перевели на площади терапевтической клиники.

Пациенты, требующие экстренного оперативного хирургического лечения, будут перенаправлены в Ида-Вирускую центральную больницу.

Также продолжат лечение в больнице и нуждающиеся в этом маленькие пациенты детского отделения, которых временно перевели на площади терапевтической клиники.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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