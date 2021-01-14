14.01.2021, 13:45

В хирургическом отделении Нарвской больницы коронавирус: плановые операции приостановлены

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Ida-Viru visiit 4.12.2020
Ida-Viru visiit 4.12.2020Foto: Andres Putting

В отделении хирургии Нарвской больницы обнаружено распространение коронавирусной инфекции - коронавирус выявлен у 9 пациентов и 5 работников хирургического отделения, передает rus.err.ee.

"До 22 января включительно мы приостанавливаем плановые операции, кроме тех, что касаются пациенток женской клиники. Роды будут приниматься в обычном режиме", — сказал главный врач больницы Олев Силланд.

Весь персонал стационара хирургического отделения, кроме уже переболевших COVID-19, отправлен на карантин на десять дней. Пациентов с положительным тестом на коронавирус перевели в COVID-отделение.

Тех пациентов, которые не требуют оперативного хирургического лечения, но находились в хирургии, временно перевели на площади терапевтической клиники.

Пациенты, требующие экстренного оперативного хирургического лечения, будут перенаправлены в Ида-Вирускую центральную больницу.

Также продолжат лечение в больнице и нуждающиеся в этом маленькие пациенты детского отделения, которых временно перевели на площади терапевтической клиники.

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  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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