В ДТП в Нарва-Йыэсуу погиб 70-летний велосипедист

По предварительной информации, автомобиль и велосипедист двигались в направлении Нарвы на восьмом километре дороги Нарва—Нарва-Йыэсуу, и в какой-то момент велосипедист отклонился на проезжую часть и столкнулся с автомобилем Mercedes-Benz.

С места ДТП пострадавшего велосипедиста увезли скорой помощью. Несмотря на усилия скорой помощи, мужчина, к сожалению, скончался по пути в больницу.

Управлявший автомобилем 22-летний мужчина был трезв, он имеет водительские права соответствующей категории. На велосипедисте не было шлема.

„Чем лучше погода, тем больше на наших дорогах велосипедистов и тем более внимательными должны быть водители. Велосипедистов просим сделать все от себя зависящее для своей защиты, быть видимыми на дороге, следовать правилам, и, хотя закон от взрослых велосипедистов этого не требует, просим носить шлем, так как он может защитить от получения самых тяжелых травм", - сказал комиссар патрульной службы Нарвского отделения полиции Сильвер Пяльсинг.

Все обстоятельства этого тяжкого ДТП выяснит уголовное делопроизводство.

Это ДТП является вторым в этом году в Эстонии, которое закончилось смертью велосипедиста, и первым ДТП, произошедшим на обслуживаемой Нарвским отделением полиции территории в апреле.

По всей Эстонии в этом году с участием велосипедистов произошло 48 ДТП, погибло два и пострадало 44 велосипедиста. За тот же период прошлого года с участием велосипедистов произошло 23 ДТП, погибших не было.

Учитывая сегодняшнее ДТП, в этом году на обслуживаемой Нарвским отделением полиции территории произошло 13 ДТП, погиб один человек, пострадало 17 человек, из них девять пешеходов. ДТП с велосипедистами до сегодняшнего дня не было.

Всего в Эстонии в этом году произошло 322 ДТП, в которых погибло 18 человек и пострадало 364 человека. За тот же период прошлого года произошло 347 ДТП, также погибло 18 человек и пострадало 437 человек.