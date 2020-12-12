В доме престарелых Кохтла-Ярве произошла вспышка коронавируса

В Кохтла-Ярвеском доме престарелых положительные тесты на коронавирус сдали 71 клиент и 12 работников, сообщает RusERR.
Вице-мэр Кохтла-Ярве Нина Алексеева сообщила ERR, что было проведено сплошное тестирование и в госпитализации сейчас никто не нуждается.
По ее словам, вспышка началась с не имевшего симптомов работника. Ребенок этого работника заразился в школе, и у него симптомы также отсутствовали.
Дом престарелых был закрыт для посещения еще 10 августа.
Как выяснилось ранее, за сутки в Эстонии прибавилось 760 больных COVID-19, умерло шесть человек.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
Ученые признали необратимой катастрофу на Земле
Все внимание на шляпку: миколог рассказал, как собирать грибы
Почему бережное отношение к машине может ей только навредить
Красавица Кабаева в силуэтном платье восхитила сеть