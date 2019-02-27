В четверг подпишут договор о строительстве в Нарве здания Академии МВД. Все будет готово летом 2020-го

Подписи под договором будут поставлены на месте, где возведут здание, в Нарве, по адресу Кереса, 14.

”Новое здание безопасности Академии наук безопасности в Таллинне и строительство нового здания в Нарве являются крупнейшей инвестицией Министерства внутренних дел в недвижимость в последние и ближайшие годы, — отмечает Катри Райк, министр внутренних дел ЭР. — Это подтверждает, что министерство ценит образование и ценит Ида-Вирумаа, Нарву. Новое здание является одновременно учебным и жилым зданием, в нем предусмотрен бассейн на 8 дорожек, который будет открыт для посещения жителями города”.

Завершение строительства запланировано на лето 2020 года. В результате будет создано двадцать новых рабочих мест для. Новая инфраструктура приведет сотни кадетов на практику в Нарву каждый год.

”Таким образом, мы взращиваем эстонское государство в Нарве и делаем Нарву еще более безопасной”, — обращает внимание Райк.

Архитектурное решение нарвского учебного корпуса Академии внутренней безопасности под названием „TWIX” разработано командой архитектурного бюро ”3+1 Architects”.