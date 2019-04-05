В центре Силламяэ построят фонтан

В этом году в центральной части города на площади перед спортивным комплексом ”Калев” появится новый городской фонтан. Договор на строительные работы уже подписан с фирмой OÜ ENSKA EHITUS, которая завершит работы в этом году. Помимо строительства фонтана, запланировано благоустройство прилегающей к нему территории.
Городской фонтан спроектирован с различными комбинациями режимов работы и с подсветкой в тёмное время суток.
Инженерные коммуникации к фонтану проведут от рядом стоящего спорткомплекса, технологическое оборудование будет находиться непосредственно в самом здании спортивного комплекса. С целью экономии эксплуатационных расходов, фонтан будет иметь замкнутый цикл фильтрования и циркуляции воды.
Появление фонтана обойдётся в 157 273 евро. Порядка 100 000 евро из этой суммы выделили городу на строительство фонтана Силламяэский порт и портовые предприятия в виде спонсорской поддержки.