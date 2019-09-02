02.09.2019, 11:30

В целях безоапасности Силламяэская Ваналиннаская школа запретила вход родителям учеников


rus.delfi.ee
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Sillamäe Vanalinna Kool
Sillamäe Vanalinna KoolFoto: Rauno Volmar

Силламяэская Ваналиннаская основная школа сообщила, что
в связи с обеспечением мер безопасности, в первый учебный день родителям учеников 2-9 классов запрещен вход в здание школы. Руководство попросило проводить детей только до входа в здание школы.

Позвонивший в редакцию Delfi один из родителей учеников рассказал, что школа отменила линейку в первый учебный день, который в этом году выпал на второе сентября.

Родителям учеников первых классов в этот день было разрешено присутствовать на празднике и на первом школьном уроке, но в установленном школой порядке.

Каждого первоклассника было разрешено сопровождать только двум представителям семьи. На уточняющие вопросы Delfi, которые были отправлены еще в пятницу, школа на момент публикации статьи ответ не прислала.

27 мая небольшой городок Силламяэ привлек к себе внимание всей Эстонии шокирующим инцидентом. В местную Силламяэскую Ваналиннаскую основную школу под видом родителя проник посторонний мужчина, который угрожал старшекласснику похожим на оружие предметом. Мужчину задержала полиция, он до сих пор находится под арестом.

Пресс-секретарь Вируской окружной прокуратуры Елена Филиппова сказала RusDelfi, что заседание суда назначено на 3 сентября, и только после этого можно будет говорить о предъявленном мужчине обвинении и вынесенном судом наказании.

10 июля в Силламяэ совершил суицид 10-летний Саша, ученик Ваналиннаской школы. Родители мальчика уверены, что причиной трагедии стала травля школьных товарищей, несмотря на то, что на тот момент были каникулы.

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