В арестантском доме Нарвы скончался мужчина

19 июля в шесть часов вечера в Центр тревоги поступило сообщение, что в Нарве на улице Кренхольми на земле лежит мужчина в алкогольном опьянении. Приехавшая на место бригада скорой помощи осмотрела мужчину, после чего полицейские отвезли мужчину в вытрезвитель.

В 20.50 работник арестантского дома, проводя почасовой обход, обнаружил, что 43-летний мужчина лежит неподвижно на полу. «Полицейский стал сразу же оживлять мужчину, но, к сожалению, безрезультатно», – пояснил руководитель Нарвского отделения полиции Сергей Андреев. Прошлый визуальный контроль был проведен в 20.25.

Точная причина смерти мужчины выяснится при вскрытии.

Бюро внутреннего контроля полиции в ходе служебной проверки выяснит обстоятельства произошедшего, а также действия работников арестантского дома во время надзора за задержанным.