В 2023 году в Нарве должны открыться две государственные гимназии

В ходе обсуждения создалось впечатление, что на принципиальном уровне вопрос уже решен — в частности, мэр Нарвы отметил, что с министром образования Майлис Репс уже обсуждали, на какую ”красивую дату” можно было бы назначить торжественное подписание нового соглашения.

Согласно проекту соглашения, две госгимназии должны будут начать свою работу 1 сентября 2023 года. Хотя сроки открытия госгимназии в Нарве ранее несколько раз переносились, как подчеркнула на комиссии руководитель службы проектов городского департамента развития и экономики Анне Веево, нынешний срок — уже окончательный: если оба объекта не будут сданы в эксплуатацию до конца августа 2023 года, выделенные на строительство госгимназий средства придется вернуть — таковы условия получения поддержки из средств Евросоюза.

Напомним, что построить в Нарве не одну, а две государственные гимназии (одну с преподаванием полностью на эстонском языке и вторую, где 40 процентов учебной работы может вестись на русском языке) в мае этого года предложило Министерство образования и науки.

Городские власти эту идею поддержали, одобрило ее эстонское общество Нарвы и попечительский совет Эстонской гимназии.

Однако оставались нюансы, по которым до последнего времени велись переговоры. В частности, городские власти хотели сохранить в дальнейшем в Нарве гимназию для взрослых, министерство же предлагало создать центр нестационарного обучения взрослых при Ида-Вируском центре профессионального образования. По словам руководителя городского отдела культуры Виктории Лутус, этот вопрос пока не решен, но компромисс возможен. Также город предлагал министерству взять на попечение государства не только Эстонскую гимназию, но и эстонскую основную школу. ”В министерстве не отказали, но предложили обсудить этот вопрос отдельно, так как он не является предметом данного договора”, — пояснила Виктория Лутус.

Строительством займется Riigi Kinnisvara

Новая эстонская госгимназия будет построена рядом с нынешней, на том же участке будет находиться и эстонская основная школа, созданная на базе Нарвской Эстонской гимназии, а в перспективе — и эстонский детский сад. Пока средства на его строительство не найдены, и мэрия планирует создание эстонского детсада в качестве отдельного этапа. Как пояснил на заседании комиссии мэр Нарвы Алексей Евграфов, 11 сентября заканчивается конкурс идей, в рамках которого будет определен внешний вид комплекса этих трех учебных заведений. Так как принадлежащий Эстонской гимназии участок сравнительно небольшой, спортивный зал для нее планируется построить на одном из соседних грунтов, в частности, мэрия предлагает использовать пустырь рядом с Эстонской гимназией и Ваналиннаской школой.