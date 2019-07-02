02.07.2019, 21:10

Уже завтра! Жителей Ида-Вирумаа приглашают принять участие в съемках сериала "Горящая земля"

 (1)
rus.delfi.ee
EST
Riigieelarve teemaline pressikonverents
Foto on illustratiivne.Foto: Madis Veltman

Завтра, 3 июля, в 15:00 в доме культуры в Силламяэ будут снимать одну из сцен сериала "Горящая земля", который выйдет в эфир уже этой осенью на канале ETV+. Съемочная группа приглашает жителей Силламяэ, а также других городов Ида-Вирумаа поучаствовать в съемках в качестве зрителей в зале — процесс займет не более двух часов.

"На сцене будут вручать премию одному из главных героев, а после детский хор будет исполнять песню. От вас требуется сидеть на уютных местах и наблюдать за происходящим на сцене. В целом, ничего сложного по выполнению, но есть возможность получить отличный опыт и узнать внутренний мир кинематографа. Количество желающих ограничивается разве что количеством мест в зрительном зале, так что приходите сами, берите семью, друзей и знакомых", — значится в приглашении.

Все желающие или имеющие какие-либо вопросы могут позвонить по телефону +37256376268 или написать личное сообщение в Facebook.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также:
Читайте также: