Уже завтра! Жителей Ида-Вирумаа приглашают принять участие в съемках сериала "Горящая земля"

"На сцене будут вручать премию одному из главных героев, а после детский хор будет исполнять песню. От вас требуется сидеть на уютных местах и наблюдать за происходящим на сцене. В целом, ничего сложного по выполнению, но есть возможность получить отличный опыт и узнать внутренний мир кинематографа. Количество желающих ограничивается разве что количеством мест в зрительном зале, так что приходите сами, берите семью, друзей и знакомых", — значится в приглашении.

Все желающие или имеющие какие-либо вопросы могут позвонить по телефону +37256376268 или написать личное сообщение в Facebook.