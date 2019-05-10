Уже завтра! Урбан Лаб ”(Пере)осмысление территорий” в Нарве
Завтра в Нарвской арт-резиденции (Joala 18) пройдет лаборатория изучения городского пространства Нарва Урбан Лаб под названием ”(Пере)осмысление территорий”, сообщают организаторы.
Завтра в Нарвской арт-резиденции (Joala 18) пройдет лаборатория изучения городского пространства Нарва Урбан Лаб под названием ”(Пере)осмысление территорий”, сообщают организаторы.
В этом году лаборатория предлагает горожанам принять участие в открытых воркшопах, на которые нужна предварительная регистрация. Мероприятие завершится совместным праздничным ужином за длинным столом на Кренгольме.
ПРОГРАММА:
09:30 Открытие (Нарвская арт-резиденция, Joala 18)
10:00 — 18:00 Воркшопы (регистрация -закрыта)
13:00 — 14:00 Обед
18:00 — Презентация ”Весенней школы” и выставка: ”(Ре)организация территорий”. Авторы: Айвень Инь, Дамиано Черроне, Полина Медведева и участники Весенней школы
19:00 Вечер на Кренгольме:
— праздник за длинным столом (рекомендуем взять с собой домашнюю выпечку)
— документальный фильм ”Герасимовки” (реж. Биргит Розенберг)
— DJ Simonred & Ken Two
21:00 Велозаезд Tour d’ÖÖ
Нарва Урбан Лаб — мероприятие, которое исследует городские процессы и трансформации в контексте современного развития Нарвы. Создание лаборатории было инициировано Нарвской арт-резиденцией совместно с НКО Ruumiringlus. Первая лаборатория ”НАРВА — ДЕТРОЙТ: Постиндустриальные города на границе — куда дальше?” объединила эти два города в совместной дискуссии о возможностях и проблемах уменьшающихся городов с уникальным постиндустриальным наследием.
В этом году мероприятие пройдет в формате ВОРКШОПОВ. Темы воркшопов: ”Сообщество без границ — какое место встречи мы хотим создать в городе?” (руководители: Екатерина Закилова и мастера из Ида-Вирумааского Центра Профессионального Образования), ”Городское пространство без границ — как сделать тюнинг своего велосипеда?” (руководители: Тынис Сави и Александр Попов), ”Безграничный взор: что делать с пустующими зданиями?” (руководители: НКО Ruumiringlus и Ярославна Назарова). Параллельно с Нарва Урбан Лаб, с 6 по 11 мая под кураторством коллектива Trojan Horse также проходила международная ”Весенняя школа”, в рамках которой специалисты из области дизайна и архитектуры изучали городское пространство Нарвы. Руководители мастер-классов ”Весенней школы”: дизайнер и теоретик Айвень Инь, урбанист и исследовать Дамиано Черроне, кинорежиссер и художница Полина Медведева.
Мероприятие проходит при поддержке: Министерство культуры Эстонии, Британский совет, Финский институт, Reconfiguring Territories, Narva Gate, Нарвский колледж Тартуского университета, Ида-Вирумский центр профессионального образования, Эстонский союз городских велосипедистов, Tour d’ÖÖ, НКО ÖÖ Stuudio, Kohvik No2, Maiasmokk, iFruit, Brick Coffee, Aura, A Le Coq.
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