Уже завтра! Урбан Лаб ”(Пере)осмысление территорий” в Нарве

В этом году лаборатория предлагает горожанам принять участие в открытых воркшопах, на которые нужна предварительная регистрация. Мероприятие завершится совместным праздничным ужином за длинным столом на Кренгольме.

ПРОГРАММА:

09:30 Открытие (Нарвская арт-резиденция, Joala 18)

10:00 — 18:00 Воркшопы (регистрация -закрыта)

13:00 — 14:00 Обед

18:00 — Презентация ”Весенней школы” и выставка: ”(Ре)организация территорий”. Авторы: Айвень Инь, Дамиано Черроне, Полина Медведева и участники Весенней школы

19:00 Вечер на Кренгольме:

— праздник за длинным столом (рекомендуем взять с собой домашнюю выпечку)

— документальный фильм ”Герасимовки” (реж. Биргит Розенберг)

— DJ Simonred & Ken Two

21:00 Велозаезд Tour d’ÖÖ

Нарва Урбан Лаб — мероприятие, которое исследует городские процессы и трансформации в контексте современного развития Нарвы. Создание лаборатории было инициировано Нарвской арт-резиденцией совместно с НКО Ruumiringlus. Первая лаборатория ”НАРВА — ДЕТРОЙТ: Постиндустриальные города на границе — куда дальше?” объединила эти два города в совместной дискуссии о возможностях и проблемах уменьшающихся городов с уникальным постиндустриальным наследием.