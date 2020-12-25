Уже в это воскресенье! Вакцинация от коронавируса в Эстонии начнется с Ида-Вирумаа

По словам министра социальных дел Танеля Кийка, первая прививка будет сделана в это воскресенье в Ида-Вирумаа 27 декабря. Вакцинация начнется с регионов с наибольшим распространением вируса.

На первом этапе в Эстонию прибудет 9750 доз вакцин Pfizer и BioNTech. Поскольку через 21 день необходимо сделать повторную вакцинацию, то вакцину получат менее 5000 человек.

Вакцина поступит в больницы, где есть коронавирусные отделения. Тем самым вакцинированы будут медики из группы риска, а также семейные врачи, сказал глава Департамента здоровья Юллар Ланно.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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