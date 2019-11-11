Уже в четверг RusDelfi едет в Нарву

В программе нашего трехдневного визита встреча с нашими читателями из крупнейшего города Ида-Вирумаа, интервью с первыми лицами города, и, конечно, освещение кинофестиваля KinoFF, на котором будут демонстрироваться лучшие российские фильмы последнего года.

— Мы давно вынашивали идею визита в самый русскоязычный регион Эстонии, — признается главный редактор RusDelfi Андрей Шумаков. — Мы обращаем особенное внимание на этот регион: минувшим летом мы максимально подробно освещали тему сокращений в энергетической промышленности и несчастье в Силламяэ. И конечно, каждый из наших журналистов был в Ида-Вирумаа не один раз, но вот так централизованно в Нарву мы выезжаем впервые.

Обсудить любые горячие темы мы можем под горячий чай и легкие закуски в четверг 14 ноября, начиная с 18.00 в главном зале Нарвского колледжа. Также нас можно будет найти на всех вечерних сеансах кинофестиваля KinoFF.

Во встрече примут участие главный редактор RusDelfi Андрей Шумаков, редактор сайта Bublik.ee Алина Захарова, корреспонденты RusDelfi Виталий Бесчастный и Роман Старапопов.

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