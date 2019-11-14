Уже сегодня! RusDelfi проведет в Нарве встречу со своими читателями

В четверг, 14 ноября журналисты и редакторы RusDelfi в Нарвском колледже проведут встречу со своими читателями. Начало встречи в 18.00.
Во встрече примут участие главный редактор RusDelfi Андрей Шумаков, редактор сайта Bublik.ee Алина Захарова, корреспонденты RusDelfi Виталий Бесчастный и Роман Старапопов. Во время часовой беседы у читателей будет возможность поделиться своими проблемами и радостными событиями с журналистами, обсудить темы и статьи, которые публикуются на сайте RusDelfi, а также подкрепиться горячим чаем и легкими закусками.
Для участия во встрече необходима регистрация.
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