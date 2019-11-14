14.11.2019, 07:50

Уже сегодня! RusDelfi проведет в Нарве встречу со своими читателями

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Андрей Шумаков
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Delfi logoFoto: Rauno Volmar

В четверг, 14 ноября журналисты и редакторы RusDelfi в Нарвском колледже проведут встречу со своими читателями. Начало встречи в 18.00.

Во встрече примут участие главный редактор RusDelfi Андрей Шумаков, редактор сайта Bublik.ee Алина Захарова, корреспонденты RusDelfi Виталий Бесчастный и Роман Старапопов. Во время часовой беседы у читателей будет возможность поделиться своими проблемами и радостными событиями с журналистами, обсудить темы и статьи, которые публикуются на сайте RusDelfi, а также подкрепиться горячим чаем и легкими закусками.

Для участия во встрече необходима регистрация.

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