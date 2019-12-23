Утвержден бюджет Нарвы на 2020 год: смотрите, куда пойдут деньги!
Бюджет Нарвы на 2020 год — около 97 миллионов евро — был утвержден городским собранием Нарвы в конце минувшей недели.
Бюджет Нарвы на 2020 год — около 97 миллионов евро — был утвержден городским собранием Нарвы в конце минувшей недели.
Как пишет "Виру Проспект", в бюджет включено много пунктов, вызвавших одобрение всех без исключения депутатов: долгожданная реконструкция Ратуши и строительство Стокгольмской площади, второй этап строительства велодорожек, которые свяжет между собой Нарву и Нарва-Йыэсуу, строительство транзитной дороги, и многое другое.
Однако, по мнению оппозиционной фракции ”Наша Нарва”, в бюджете будущего года не нашла отражения стратегия, которая создавалась в период борьбы за титул Культурной столицы Европы 2024 года. По мнению оппозиции, бюджет непрозрачен. Поэтому депутаты фракции "Наша Нарва" голосовали против принятия бюджета в представленном горсобранию виде.
В ходе заседания 19 декабря депутаты обеих фракций посвятили много времени обсуждению двух далеко не самых затратных статей бюджета: например, финансированию городской газеты Narva Linnaleht, на которое в бюджет заложено 145 тысяч евро, и поддержка центра для детей с недостатками здоровья ”Матвейка”, на которую в бюджет не заложено ни цента.
Заместитель председателя Нарвского городского собрания Лариса Оленина заявила в ходе обсуждения бюджета, что бесплатные информационные издания содержат многие эстонские самоуправления и, несмотря на некоторые недочеты местного издания, бесплатная городская газета необходима нарвитянам.
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