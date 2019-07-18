Ушел из жизни нарвский шахматный тренер Леонид Пелешев
На 68 году жизни в Нарве скончался один из лучших шахматных тренеров Эстонии Леонид Пелешев, пишет rus.err.ee.
На 68 году жизни в Нарве скончался один из лучших шахматных тренеров Эстонии Леонид Пелешев, пишет rus.err.ee.
Леонид Пелешев неоднократно признавался Эстонским союзом шахмат лучшим тренером страны. Он закончил Московский институт физкультуры, был мастером спорта по шахматам, 5-кратным чемпион Нарвы. Был признан лучшим учителем Нарвы.
Он руководил в приграничном городе Шахматным клубом с 1975 года — через него прошли тысячи школьников Нарвы.
Под его руководством на чемпионатах Эстонии нарвские шахматисты завоевали более 100 медалей: всего за 17 лет, начиная с 1992 года, 20 воспитанников клуба участвовали более 50 раз в официальных чемпионатах Мира и Европы
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