Ушел из жизни нарвский шахматный тренер Леонид Пелешев

Леонид Пелешев неоднократно признавался Эстонским союзом шахмат лучшим тренером страны. Он закончил Московский институт физкультуры, был мастером спорта по шахматам, 5-кратным чемпион Нарвы. Был признан лучшим учителем Нарвы.

Он руководил в приграничном городе Шахматным клубом с 1975 года — через него прошли тысячи школьников Нарвы.

Под его руководством на чемпионатах Эстонии нарвские шахматисты завоевали более 100 медалей: всего за 17 лет, начиная с 1992 года, 20 воспитанников клуба участвовали более 50 раз в официальных чемпионатах Мира и Европы