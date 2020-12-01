01.12.2020, 17:40

Ущерб образованию или сплошные плюсы? Что думают гимназисты, которых опять перевели на дистанционное обучение

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истории из Ида-Вирумаа
Виталий Бесчастный
vitali.bestsastnoi@delfi.ee
EST 6
Kohtla-Järve 20.02.2020
Kohtla-Järve 20.02.2020Foto: Andres Putting

С 30 ноября гимназисты школ Харьюмаа и Ида-Вирумаа перешли на домашнее обучение. RusDelfi поговорил с учениками из Силламяэ, Нарвы и Кохтла-Ярве.

Анастасия учится в 12-м классе гимназии Силламяэ. Она легко справляется с дистанционным обучением, но тяжело переносит разлуку с друзьями и учителями. "Учеба из дома — это очень индивидуально. Лично для меня это достаточно легко, потому что я в целом привыкла самостоятельно и дополнительно заниматься", — признается она.

Судя по её словам, если сравнивать с весенним карантином, то сейчас намного спокойнее: учителя стали намного лучше справляться со своей работой — более активно проводят уроки онлайн, не дают слишком большое количество заданий, да и сами задания стали намного полезнее и понятнее.

"Само обучение из дома несложное, тут уже все зависит от самого человека, его осознанности, ответственности и отношению к учёбе, — продолжает Настя. — Однако, если говорить о трудностях, то я столкнулась с тем, что очень сложно понимать математику на дистанционном обучении, впрочем, как и другие точные науки. Главная "опасность" дистанционного обучения, как я считаю, когда ученик делает задания лишь бы сдать. Да, такое случается и во время обычного обучения, однако сейчас сталкиваюсь с этим чаще. Главное помнить, что суть обучения заключается не в том, чтобы отправить задание в срок, а в получении хоть каких-то новых знаний, умений, нового опыта".

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Говоря о сложностях, она выделила порядок исправления оценок: "Сейчас стало крайне сложно договориться с учителем об исправлении, учитель просто не может ничего предложить, ведь он должен следить, чтобы никто не списывал. А сделать это крайне сложно. Из-за этого могут страдать оценки и общий результат".

"Я однозначно выбираю дом, — подчеркивает гимназистка. — Не все уроки проходят онлайн, так что я могу поспать лишний час, а это, на самом деле, очень важно. Могу лучше планировать свое время, не трачу время на транспорт до школы и обратно. Однако я скучаю по общению, по живому общению как с одноклассниками, так и с учителями — без этого намного тяжелее".

У Натальи из Нарвской вечерней школы нет проблем с общением. "Дома я за час выполняю все задания, и все, свободна. В школе я выполняю те же самые задания — только трачу на это по 6-7 часов (в зависимости от количества уроков). Да, мы на дистанционке, но дома же не сидим. С друзьями каждый день вижусь", — признается она.

Гимназия в Кохтла-Ярве Foto: Andres Putting

Директор гимназии Кохтла-Ярве Хендрик Агур просил правительство сделать исключение для его школы, так как дети из дома не могут общаться на эстонском языке со сверстниками, что плохо влияет на их интегрирование в эстоноязычную среду. RusDelfi поговорил с двумя учениками гимназии: Никитой и Алисой.

"Дома учиться хорошо, не приходится каждое утро рано вставать. Я уже привык к электронному обучению, поэтому мне не сложно. Во-первых, ездить в школу не приходится. Во-вторых, после урока можно спокойно посидеть и никто тебя не трогает", — отвечает Никита. По его словам, фотографии с домашним заданием они отправляют учителю на почту, либо прикрепляют документы в Google Drive. Никита заканчивает школу в следующем году весной. Ему несложно готовиться к экзаменам, "главное самому хотеть". И в целом он не видит проблемы в отсутствии общения с эстоноязычными школьниками.

Алиса, ученица 11 класса, хочет верить, что порядок дистанционного обучения сейчас будет отличаться от весеннего. "Весной было тяжеловато, но лично я списывала это на то, что учителя не могли точно рассчитать нагрузку, поскольку мы не находимся в классе, в контактном обучении. Конечно, с некоторыми предметами будут проблемы всегда. Например, математика дается довольно трудно на дистанционном обучении", — признается она.

Алисе легче спросить что-то у учителя в живую, чем через микрофон. "В общем и целом такое обучение меня устраивает, но только тогда, когда оно недолгое. Данный срок, до 10 января, абсолютно приемлем. Я думаю, что ничего особо мы не потеряем. Для меня проблему скорее создает постоянное сидение за компьютером, все-таки это влияет на глаза".

Другая проблема — друзья. "Все-таки хочется видеть всех друзей, как раньше", — рассказывает она. В конечном итоге, по словам Алисы, лучше учиться в школе. Хотя и у дистанционного образования много плюсов: можно отдохнуть от школьной суеты, находясь в комфортной домашней атмосфере.

Александра из Нарвской Кесклиннаской гимназии тоже рада тому, что из-за э-обучения можно побольше поспать и необязательно вставать в 8 утра, бежать через весь город и сидеть в школе 7-8 часов.

"Что касается подготовки к экзаменам, это немного тяжелее, так как информацию все-таки легче усвоить, когда тебе ее рассказывают напрямую, нежели через видео, которое постоянно зависает.

Но, с другой стороны, на оценки это повлияло в лучшую сторону. И весной, и сейчас оценки стали лучше, средний бал тоже поднялся. Некоторые задания легче стало выполнять, на какие-то задания дают больше времени (допустим, не 45 минут, как на уроке, а целый день)", — резюмирует она.

Подытожим. Очевидный плюс, который отметили все — больше времени на сон. Не нужно тратить драгоценные утренние минуты на транспорт. Также дома спокойнее, расслабленная атмосфера, рядом кровать и холодильник. Много зависит от желания и мотивации учиться. Если в школе тебя подталкивают и обязывают что-то делать, то дома ты больше принадлежишь себе. А с самоорганизацией в 16-18 лет у многих проблемы. Определенно сложнее учить математику. Если в школе вы решаете задачи вместе с учителем на доске и в тетрадках, то дома через видео неудобно задавать дополнительные вопросы. Хотя учителя уже имеют опыт весеннего карантина, что пошло на пользу. Самое большое упущение — отсутствие социальных контактов со сверстниками. Ведь известно, школьная дружба — самая крепкая.

Э-обучение в школах Харьюмаа и Ида-Вирумаа в гимназиях продлится до конца зимних каникул — до 10 января. До этого числа ребята готовы видеть перед собой компьютер, а не учителя. Но как это скажется на уровне знаний — ответа нет.

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