Ущерб образованию или сплошные плюсы? Что думают гимназисты, которых опять перевели на дистанционное обучение

Анастасия учится в 12-м классе гимназии Силламяэ. Она легко справляется с дистанционным обучением, но тяжело переносит разлуку с друзьями и учителями. "Учеба из дома — это очень индивидуально. Лично для меня это достаточно легко, потому что я в целом привыкла самостоятельно и дополнительно заниматься", — признается она.

Судя по её словам, если сравнивать с весенним карантином, то сейчас намного спокойнее: учителя стали намного лучше справляться со своей работой — более активно проводят уроки онлайн, не дают слишком большое количество заданий, да и сами задания стали намного полезнее и понятнее.

"Само обучение из дома несложное, тут уже все зависит от самого человека, его осознанности, ответственности и отношению к учёбе, — продолжает Настя. — Однако, если говорить о трудностях, то я столкнулась с тем, что очень сложно понимать математику на дистанционном обучении, впрочем, как и другие точные науки. Главная "опасность" дистанционного обучения, как я считаю, когда ученик делает задания лишь бы сдать. Да, такое случается и во время обычного обучения, однако сейчас сталкиваюсь с этим чаще. Главное помнить, что суть обучения заключается не в том, чтобы отправить задание в срок, а в получении хоть каких-то новых знаний, умений, нового опыта".

Говоря о сложностях, она выделила порядок исправления оценок: "Сейчас стало крайне сложно договориться с учителем об исправлении, учитель просто не может ничего предложить, ведь он должен следить, чтобы никто не списывал. А сделать это крайне сложно. Из-за этого могут страдать оценки и общий результат".

"Я однозначно выбираю дом, — подчеркивает гимназистка. — Не все уроки проходят онлайн, так что я могу поспать лишний час, а это, на самом деле, очень важно. Могу лучше планировать свое время, не трачу время на транспорт до школы и обратно. Однако я скучаю по общению, по живому общению как с одноклассниками, так и с учителями — без этого намного тяжелее".

У Натальи из Нарвской вечерней школы нет проблем с общением. "Дома я за час выполняю все задания, и все, свободна. В школе я выполняю те же самые задания — только трачу на это по 6-7 часов (в зависимости от количества уроков). Да, мы на дистанционке, но дома же не сидим. С друзьями каждый день вижусь", — признается она.