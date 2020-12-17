Умер от коронавируса руководитель отделения реанимации Нарвской больницы

Руководитель отделения анестезиологии и реанимации Нарвской больницы Александр Чернёнок скончался вследствие коронавируса. Он лечил пациентов отделения до самого момента заражения.
Общество анестезиологов Эстонии и врачебное сообщество понесло тяжелую утрату, сообщила организация сегодня вечером Delfi.
"Ушел ценный врач и специалист, руководитель отделения анестезиологии и реанимации Александр Чернёнок, коронавирус оказался сильнее. Александр Чернёнок был добрым и крайне работоспособным коллегой, готовый всегда поддержать работников своего отделения.
Александр исполнял свои трудовые обязанности и лечил пациентов реанимационного отделения Нарвской больницы до момента заражения коронавирусом.
Общество анестезиологов Эстонии и Союз врачей Эстонии выражают искренние соболезования семье Александра Чернёнка, его близким и всем коллегам".
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