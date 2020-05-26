Умер нарвский журналист Леонид Белов

Леонид Белов также известен в нашем городе как шахматист, в последние годы передававший знания теории игры юному поколению спортсменов. А еще он был человеком уникального энциклопедического склада ума, сменившим уже в довольно зрелом возрасте журналистику на сферу энергетики, где и проработал до пенсии, пишет prospekt.ee.

Свой трудовой путь Леонид Белов начал 17-летним пареньком в Нарвской типографии ”Койт”, куда его привела в 1963 году мама, работавшая полиграфистом-печатником. Так он стал линотипистом-наборщиком. Со временем он стал лучшим наборщиком, о чем свидетельствуют многие почетные грамоты, в том числе грамота Президиума Верховного Совета Эстонской ССР от 1974 года. Именно коллектив типографии выдвинул Белова в депутаты Нарвского горсовета, им он был в течение двух созывов: 1971-1973 и 1973-1975 годы, работал в руководстве спортивной комиссии. Тогда-то он и начал пробовать перо, стал в качестве рабкора давать информации о рейдах комиссии, о том, как работают спортплощадки при домоуправлениях. Начал писать и шахматную информацию.

В феврале 1975 года был зачислен корреспондентом в штат газеты ”Нарвский Рабочий”. Учился у маститых коллег-журналистов Ивана Старичкова, Нины Осадчук, Владимира Ишина, Генриха Комлева, Леонида Петрова. Но главным своим ангелом-хранителем считал редактора Юрия Дмитриевича Вандерфлита. С легкой руки Юрия Дмитриевича поступил на отделение журналистики Ленинградской высшей партийной школы, которое успешно закончил через пять лет. В его дипломе запись о двух полученных там высших образованиях — партийно-политическом и журналистском.

Главным коньком Леонида в газете был спорт. Он был знаком лично чуть ли не с каждым спортсменом в городе. И со всеми этими людьми у него были хорошие, добрые отношения. Он и сам был спортсменом, кандидатом в мастера по шахматам. Находясь уже в предпенсионном возрасте, вошел в состав команды шахматного клуба ”Каисса”, который возглавил Янис Сумарок. Вел шахматные занятия в клубе, а также в Православной и Кренгольмской гимназиях. В последней, к слову, он когда-то учился и сам.