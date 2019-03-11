Юрий Михалев родился 28 июня 1947 года в городе Швентой (Литва). Закончил Черновицкий государственный университет по специальности "русская филология", режиссерское отделение Ленинградского государственного института культуры.

В Нарву приехал в 1978 году и был режиссером и художественным руководителем Нарвского народного театра, который в 1989 году получил название "Ильмарине".

С 1993 года — член Eesti Lavastajate Liit. Поставил 75 спектаклей и написал 48 пьес. За два спектакля награжден театральной премией имени Сальме Реэк.