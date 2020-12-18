"Умер человечище. Душа, харизма, честность". Каким был Александр Чернёнок, врач Нарвской больницы, который умер от коронавируса спасая людей

Олев Силланд много лет работал бок о бок с Александром Чернёнком в должности главного врача Нарвской больницы. В интервью Delfi он говорит, что постоянно звонил давнему коллеге и другу, когда тот в течение недели боролся с заболеванием.

"У меня было желание и надежда, что все станет лучше. Но, к сожалению, этого не произошло ”, — констатирует Силланд.

Вспоминая последний разговор, бывший начальник погибшего врача с грустью признает, что беседа была лаконичной. "Было слышно, что ему очень сложно разговаривать, ведь он тогда получал дополнительный кислород”, — говорит Силланд. И добавляет: ”Он тогда сказал: мне теперь сложно будет восстановить прежнюю форму. Болезнь была сильнее моего дорогого коллеги ”.

По словам Силланда, он, как и остальная команда, будут помнить доктора Александра Чернёнка как активного человека с хорошим чувством юмора. ”Мы привыкли, что доктор Чернёнок всегда скажет что-то подходящее в нужное время. Это коллега, которого стоит ценить и помнить ”, — уверен Силланд.

Друзья и знакомые также с теплом вспоминают Александра Чернёнка. Вот что пишет пользователь Lina Loo в комментариях на Facebook (орфография и пунктуация сохранены - RusDelfi):

"Я знала его лично. Александр не древний старик, как многие тут пишут. Я всегда думала, что сейчас ему 65, ну 68 и не больше. Даже не верится, что его больше нет. (когда ночью раздался звонок из Эстонии, я поняла, что что-то ужасное… Звонил муж, а Александр — его друг (не могу даже сказать, что был). Очень хороший человек, всегда приходил на помощь. А те, кто пишут здесь, что 75 лет — это возраст и вроде как уже пора, люди явно молодые, которым и 40 нет. Доживите до 50 и подумайте, пора ли вам. Не важно, сколько лет человеку, важно, насколько он живёт полной жизнью и дышит полной грудью…"

Александр Чернёнок у постели больного Фото: Narva haigla

Коллега Александра Татьяна Славкина у себя на странице в Facebook не только почтила память врача, но и призвала людей серьезнее относиться к пандемии.

"У больницы сегодня горе, и у меня лично. Умер человечище. Душа, харизма, честность, настоящий профессионал. Не могу смириться с тем, что больше не услышу его "О, Юрьевна!"….он отдал свою жизнь, спасая других. Царствие Небесное, дорогой наш, любимый Александр Дмитриевич. Больница не будет прежней без Вас".