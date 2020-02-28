Удивительная история: уроженка Йыхви на долгое время уехала с детьми в Азию, но потом вернулась

Взять двух маленьких детей и отправиться из Эстонии прямиком в Азию, жить в хостелах, бродить по лесным тропинкам, купаться в океане и провести значительное время в путешествии на краю света — это про нее, пишет "Вестник Йыхви".
Алена Туоми родом из Йыхви, прожила здесь всю сознательную жизнь, здесь ходила в детский сад, в общеобразовательную и художественную школу. И всегда мечтала путешествовать. Первым большим путешествием стало путешествие в Индию, где Алена с первым мужем и двумя малышами прожила полгода.
”Путешествовать я мечтала в самого детства, мне это казалось самым заманчивым вариантом жизни — когда ты живешь не на одном месте, а видишь мир. Я постоянно ездила куда-то со своими родителями, я люблю это ощущение дороги, чувствую себя невероятно живой, когда картинка вокруг меня не статична, а постоянно меняется. Так и жила с мыслью и мечтой о том, что однажды вырасту и отправлюсь туда, куда меня манит дорога”, — рассказывает Алена.
”Собрала детей и улетела в Индию”
И вот первое путешествие стало реальностью. Семья прожила в Индии полгода, благодаря тому, что была возможность удаленной работы. ”Поехали самостоятельно, жили в Южной Индии на одном месте. Это был запоминающийся опыт, где я познакомилась с людьми, которые живут путешествуя. Когда я увидела, что это совсем не страшно, эта идея стала прорастать внутри меня невероятными темпами”.
Затем было возвращение назад в Эстонию, но Алена все равно при первом удобном случае отправлялась в дорогу, правда, на короткие отрезки времени.
”Когда я долго живу на одном месте, картинка замыливается, и я увядаю. Когда путешествую, чувствую, как жизнь пульсирует во мне”, — делится Алена.
Жизнь шла дальше, так случилось, что Алена рассталась с первым мужем и после развода вместе с двумя детьми переехала жить в Таллинн. В какой-то (в 2017 году) момент она поняла, что ее ничто не держит в Эстонии, собрала небольшой багаж, купила билеты себе и детям, сделала визы и … полетела в Индию. Так началось ее чудесное путешествие по Азии длиною в больше года.
”Индия уже была для меня знакомым местом, правда, в этот раз я решила остановиться в Гоа, это решение было продиктовано тем, что именно в Гоа было организовано пространство для мам с детьми, и мне хотелось первое время получать какую-то поддержку”, — рассказывает Алена. Тем, кто любит все тщательно планировать, такой план, пожалуй, не подойдет. Алена решила уже на месте искать жилье и работу. ”У меня была небольшая финансовая ”подушка”, ну, чуть больше тысячи евро. Я подумала, что на первое время нам хватит, а дальше постараюсь найти работу, любую”.
Так и случилось. Алена рисовала хной, выполняла какие-то небольшие заказы как художник, утроилась в русскую школу, в которую отдала своих детей, где стала тренером по детской йоге. Этих денег хватало ровно на то, чтобы уменьшить оплату за школу. По вечерам Алена работала поваром в кафе и удаленно дизайнером и художником, выполняя заказы через интернет.
”Я с самого начала думала, что я ничего не теряю, в крайнем случае, вернусь назад в Эстонию. Но я потеряю, если из-за страха перед неизвестностью откажусь от своей мечты”, — говорит Алена и добавляет, что Гоа в этом смысле был хорошим стартом, поскольку там довольно неплохо развита инфраструктура, есть качественная и недорогая медицинская помощь, школы для русскоязычных детей.
В Гоа Алена с сыновьями, старшему из которых на тот момент исполнилось семь лет, прожили пять месяцев, а затем еще месяц путешествовали по северу Индии.
Следующим пунктом стал Непал.
”В Непал мы собирались на пару недель, познакомиться с местным бытом, но нам так понравилось, что мы задержались там на три месяца”, — смеется Алена.
В Непал семья приехала летом, школы уже не было, начались каникулы, в это же время Алене поступил довольно большой заказ по художественной части, и она работала дома у компьютера, а дети наслаждались теплом и проводили время, играя с непальскими соседскими ребятишками.
В Эстонию вернулись вчетвером
Так случилось, что за время путешествия Алена не только исполнила свою мечту, но и встретила свою судьбу. С Евгением, поваром и тренером по йоге, они познакомились еще в Гоа, потом разъехались на несколько месяцев (он уехал в Россию, поскольку жил там, решать свои дела), а потом они встретились в Таиланде, где продолжили уже совместное путешествие.
”Женя в свое время отправился из Санкт-Петербурга в Азию потому, что его ничто не держало в России. Он путешествовал, работал как фрилансер по различным проектам, а потом мы познакомились, и довольно быстро поняли, что хотим быть вместе”, — рассказывает Алена.
Там же у пары созрело решение подарить жизнь еще одному человеку, и в Эстонию вся семья вернулась уже за два месяца до появления третьего сына Алены.
”Мне ужасно не хотелось возвращаться в холодную Эстонию, но интуитивно я чувствовала, что должна на какое-то время вернуться. К тому же старшим ребятам нужно было идти в школу, а младший должен был вот-вот родиться, и мы подумали, что родить на родине не такая уж плохая идея”, — улыбается Алена.
Когда в начале 2019 года они вернулись в Эстонию и поселились в родном Йыхви, старший сын Алены должен был идти во второй класс, уже в середине учебного года. Алена говорит, что, поскольку до этого он находился на домашнем обучении в связи с разъездами, то она переживала, как в школе отреагируют на такой образ жизни. Но беспокоилась молодая мама напрасно.
”Оказалось, что в русской основной школе замечательные учителя и директор, которые вошли в наше положение, протестировали сына, и нашли, что он вполне может продолжать учебу с середины года во втором классе. А с сентября прошлого года в первый класс отправился и средний сын”, — рассказывает Алена.
Что теперь?
Сейчас дети Алены ходят в школу, младшему малышу десять месяцев, и уже пять месяцев они с мужем занимаются производством домашнего веганского шоколада. Шоколада, в котором не используются животные жиры и классический сахар.
”Пока что мы выполняем маленькие заказы, ”прощупываем” рынок, все, что зарабатываем, вкладываем в дальнейшее развитие этого дела. Недавно провели лабораторные исследования своей продукции, чтобы убедиться в том, что наш шоколад качественный и достоин того, чтобы предлагать его людям. Сейчас находимся в фазе получения специального разрешение для того, чтобы небольшими партиями отправлять его в магазины”, — рассказала Алена.
А как же путешествия? Алена уверена, что когда-то они отправятся в любимую Азию уже впятером.
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