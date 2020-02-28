Удивительная история: уроженка Йыхви на долгое время уехала с детьми в Азию, но потом вернулась

Жизнь шла дальше, так случилось, что Алена рассталась с первым мужем и после развода вместе с двумя детьми переехала жить в Таллинн. В какой-то (в 2017 году) момент она поняла, что ее ничто не держит в Эстонии, собрала небольшой багаж, купила билеты себе и детям, сделала визы и … полетела в Индию. Так началось ее чудесное путешествие по Азии длиною в больше года.

Фото: Евгения Парв и архив Алены Туоми

”Индия уже была для меня знакомым местом, правда, в этот раз я решила остановиться в Гоа, это решение было продиктовано тем, что именно в Гоа было организовано пространство для мам с детьми, и мне хотелось первое время получать какую-то поддержку”, — рассказывает Алена.

Тем, кто любит все тщательно планировать, такой план, пожалуй, не подойдет. Алена решила уже на месте искать жилье и работу.

”У меня была небольшая финансовая ”подушка”, ну, чуть больше тысячи евро. Я подумала, что на первое время нам хватит, а дальше постараюсь найти работу, любую”.

Так и случилось. Алена рисовала хной, выполняла какие-то небольшие заказы как художник, утроилась в русскую школу, в которую отдала своих детей, где стала тренером по детской йоге. Этих денег хватало ровно на то, чтобы уменьшить оплату за школу. По вечерам Алена работала поваром в кафе и удаленно дизайнером и художником, выполняя заказы через интернет.

”Я с самого начала думала, что я ничего не теряю, в крайнем случае, вернусь назад в Эстонию. Но я потеряю, если из-за страха перед неизвестностью откажусь от своей мечты”, — говорит Алена и добавляет, что Гоа в этом смысле был хорошим стартом, поскольку там довольно неплохо развита инфраструктура, есть качественная и недорогая медицинская помощь, школы для русскоязычных детей.

В Гоа Алена с сыновьями, старшему из которых на тот момент исполнилось семь лет, прожили пять месяцев, а затем еще месяц путешествовали по северу Индии.

Следующим пунктом стал Непал.

”В Непал мы собирались на пару недель, познакомиться с местным бытом, но нам так понравилось, что мы задержались там на три месяца”, — смеется Алена.

В Непал семья приехала летом, школы уже не было, начались каникулы, в это же время Алене поступил довольно большой заказ по художественной части, и она работала дома у компьютера, а дети наслаждались теплом и проводили время, играя с непальскими соседскими ребятишками.

В Эстонию вернулись вчетвером