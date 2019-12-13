Ударивший кулаком девушку в нарвском баре "Имбис" получил 3,5 года тюрьмы

Инцидент в баре произошел 13 октября незадолго до 6 утра. Находившийся в состоянии алкогольного опьянения Авдеенко поссорился со своей 21-летней спутницей и ударил ее кулаком в лицо. Девушка упала на пол. На место приехала полиция, которая задержала подозреваемого.

В ноябре Александр Авдеенко предстал перед судом. За физическое насилие по отношению к девушке он получил 4 месяца тюрьмы, но поскольку ранее мужчина был судим за незаконный оборот наркотиков и находился свободе на испытательном сроке, то в общей сложности ему придется провести в тюрьме 3 года, 6 месяцев и 28 дней.

Год назад суд признал Авдеенко виновным в обороте амфетамина, приговорив его к 3 годам, 2 месяцам и 28 дням лишения свободы. Если бы в течение 4 лет мужчина не совершил новое преступление, то отправляться за решетку ему бы не пришлось. Но поскольку он снова нарушил закон, то это наказание присоединили к новому сроку.

Решение Вируского уездного суда к сегодняшнему дню вступило в законную силу.