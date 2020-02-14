Учительница из Ида-Вирумаа предстанет перед судом за секс с несовершеннолетним учеником

Учительницу обвиняют по трем статьям. Согласно самому серьезному обвинению, учительница склонила ученика к половому акту, используя свое должностное положение.

Ей грозит от двух до восьми лет тюремного заключения.

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