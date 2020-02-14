14.02.2020, 21:17
Учительница из Ида-Вирумаа предстанет перед судом за секс с несовершеннолетним учеником(55)
Вируский окружной суд рассмотрит дело учительницы из эстонской школы. Ее обвиняют в том, что она занималась сексом с несовершеннолетним учеником школы, в которой работает, пишет Õhtuleht.
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