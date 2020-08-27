Ученые ТУ начинают исследование распространения коронавируса в Ида-Вирумаа. За неделю протестируют 1500 человек

В ходе исследования опрошено и протестировано будет около 1500 жителей уезда. Kantar Emor приступит к проведению исследования завтра.

„Эстонский показатель заражения коронавирусом составляет 11 на 100 тысяч населения, это один из самых низких показателей по странам Европы, но очаги заражения, возникшие в Ида-Вирумаа, по оценке Департамента здоровья и ученого совета, являются очень тревожным моментом. В Ида-Вирумаа в течение последних двух недель 73 человека сдали положительный анализ на коронавирус, Департамент здоровья следит за более чем 400 людьми, близко контактировавшими с заболевшими. Идавируские очаги заражения должны оставаться под нашим пристальным вниманием, чтобы вирус не распространился на новые регионы”, — сказал премьер-министр Юри Ратас.

„Правительство поддерживает предложение команды Тартуского университета с завтрашнего дня начать в Ида-Вирумаа дополнительное тестирование и опрос, чтобы уточнить масштабы регионального распространения коронавируса. Я благодарен ученым за готовность немедленно приступить к исследованию. Мы смогли успешно взять под контроль очаги заражения в Тарту. Продолжаем работу и в других эстонских уездах. В Ида-Вирумаа по-прежнему действует ночное ограничение на продажу алкоголя, которое ввел в прошлую субботу Департамент полиции и погранохраны”, — добавил премьер-министр.

В ходе пятого тура обзорного исследования Тартуского университета, который прошел с 6 по 28 августа, был выявлен один человек, заразившийся коронавирусом. В ходе исследования было опрошено 3172 совершеннолетних жителя Эстонии, на основании случайной выборки 2334 из них сдали анализ на коронавирус. Ученые сделали вывод, что в августе в Эстонии могло быть до 1800 взрослых вирусоносителей.

Исследование показывает, что широкого распространения вируса в данный момент не наблюдается. Вместе с тем, ученые полагают, что, учитывая активность очагов заражения в Ида-Вирумаа, нельзя исключать распространения заражения. Для того, чтобы уточнить реальный масштаб заражения, необходимо большое локальное исследование.