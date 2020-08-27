27.08.2020, 13:40

Ученые ТУ начинают исследование распространения коронавируса в Ида-Вирумаа. За неделю протестируют 1500 человек


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Labori-, infektsioonhaiguste ja perearstid seisavad oma ühisavalduses Pruunsilla-Reinsalu testiaktsioonile otsesõnu vastu.
Foto on illustratiivne.Foto: Argo Ingver

Правительство на кабинетном совещании поддержало предложение ученых Тартуского университета с завтрашнего дня начать в Ида-Вирумаа обзорное исследование с целью точнее определить масштаб распространения коронавируса в уезде.

В ходе исследования опрошено и протестировано будет около 1500 жителей уезда. Kantar Emor приступит к проведению исследования завтра.

„Эстонский показатель заражения коронавирусом составляет 11 на 100 тысяч населения, это один из самых низких показателей по странам Европы, но очаги заражения, возникшие в Ида-Вирумаа, по оценке Департамента здоровья и ученого совета, являются очень тревожным моментом. В Ида-Вирумаа в течение последних двух недель 73 человека сдали положительный анализ на коронавирус, Департамент здоровья следит за более чем 400 людьми, близко контактировавшими с заболевшими. Идавируские очаги заражения должны оставаться под нашим пристальным вниманием, чтобы вирус не распространился на новые регионы”, — сказал премьер-министр Юри Ратас.

„Правительство поддерживает предложение команды Тартуского университета с завтрашнего дня начать в Ида-Вирумаа дополнительное тестирование и опрос, чтобы уточнить масштабы регионального распространения коронавируса. Я благодарен ученым за готовность немедленно приступить к исследованию. Мы смогли успешно взять под контроль очаги заражения в Тарту. Продолжаем работу и в других эстонских уездах. В Ида-Вирумаа по-прежнему действует ночное ограничение на продажу алкоголя, которое ввел в прошлую субботу Департамент полиции и погранохраны”, — добавил премьер-министр.

В ходе пятого тура обзорного исследования Тартуского университета, который прошел с 6 по 28 августа, был выявлен один человек, заразившийся коронавирусом. В ходе исследования было опрошено 3172 совершеннолетних жителя Эстонии, на основании случайной выборки 2334 из них сдали анализ на коронавирус. Ученые сделали вывод, что в августе в Эстонии могло быть до 1800 взрослых вирусоносителей.

Исследование показывает, что широкого распространения вируса в данный момент не наблюдается. Вместе с тем, ученые полагают, что, учитывая активность очагов заражения в Ида-Вирумаа, нельзя исключать распространения заражения. Для того, чтобы уточнить реальный масштаб заражения, необходимо большое локальное исследование.

Руководитель исследования, профессор Тартуского университета Рут Калда пояснила, что на основании результатов тестирования, проведенного в основном в середине августа, можно сказать, что Департамент здоровья эффективно взял под контроль очаги заражения, в первую очередь речь идет о Тарту. ”Свою роль, конечно, сыграло и то, что большинство заразившихся сидели в изоляции и помогали Департаменту здоровья выявить круг своих близких контактов. На примере Тарту нужно отдать должное также ночным клубам, которые временно закрылись. В случае такого сотрудничества мы и дальше сможем предотвратить широкое распространение вируса из возникающих очагов заражения”, — сказала она.

”Поскольку в конце августа в Ида-Вирумаа выросло количество заразившихся, сегодня мы сделали правительству предложение провести в этом регионе быстрое широкомасштабное исследование. С согласия правительства AS Emor уже завтра на основании случайной выборки начнет обзванивать жителей Ида-Вирумаа. Наша цель — в течение недели проинтервьюировать и протестировать примерно 1500 человек, то есть 1% населения уезда, чтобы установить, насколько вирус распространился из очагов заражения по Вирумаа. На основании полученных данных можно будет лучше планировать меры по региональному предотвращению распространения вируса”, — прокомментировала ситуацию Калда.

Она подчеркнула, что участие в исследовании является добровольным, но обратила внимание жителей Ида-Вирумаа на то, что, отвечая на вопросы и согласившись сдать тест, каждый может помочь установить реальный масштаб распространения заболевания. ”Всем людям по-прежнему важно помнить о том, что даже с легкими симптомами болезни необходимо остаться дома и обратиться за направлением на тестирование к семейному врачу или, если речь идет о выходных, на телефон консультации семейных врачей”, — добавила она.

Всего в ходе пяти проведенных с весны туров исследования было опрошено 16 557 совершеннолетних жителей страны, из них на основании случайной выборки протестировали 12 848 человек. В ходе тестирования было получено 15 позитивных проб на коронавирус.

Следующий этап исследования должен начаться с 21 сентября после старта учебного года. ”В общеэстонском формате в следующий раз отследить распространение вируса имеет смысл во второй половине сентября, чтобы увидеть, как на заболеваемость повлияло открытие школ”, — пояснила Калда.

В исследовании участвуют 17 ученых Тартуского университета, основными партнерами являются AS Kantar-Emor, OÜ Medicum Eriarstiabi и SYNLAB Eesti OÜ.

Более точную информацию об исследовании можно найти на сайте Тартуского университета.

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