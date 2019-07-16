Убийцу 81-летней нарвитянки-инвалида не освободили досрочно

По оценке как Вируского уездного, так и Тартуского окружного суда, досрочное освобождение Маслова (26) из тюрьмы задело бы чувство справедливости в обществе и противоречило бы принципам и целям наказания.

В декабре 2012 года суд приговорил на тот момент 19-летнего Маслова к 12 годам, 5 месяцам и 21 дню лишения свободы.

Как ранее писал Delfi, тогда еще 18-летний Маслов с сообщником вечером 1 апреля 2012 года вторглись в расположенную в Нарве на улице Тиймани квартиру женщины 1931 года рождения, чтобы ограбить ее. Злоумышленники избили женщину, торговавшую сигаретами, связали ее и забрали с собой разнообразные вещи. Избитая ими пожилая женщина от полученных травм скончалась.

Rus.err.ee добавляет, что погибшая была инвалидом, у нее выявили рак головного мозга. С каждой проданной пачки сигарет она получала 2 цента. Деньги тратила на корм для бездомных кошек.