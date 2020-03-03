03.03.2020, 13:38

У власти дольше Путина: ”серый кардинал” Валерий Корб — о своем влиянии в Кохтла-Ярве, взятках и инциденте с пистолетом в местном баре

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+ видеоэкскурсия
Роман Старапопов
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Советник по развитию Кохтла-Ярве Валерий Корб провел для корреспондентов RusDelfi экскурсию. Он рассказал о своем влиянии ”серого кардинала” и о том, как город будет развиваться. Также мы поговорили о махинациях на выборах в 1996 году и о нашумевшей истории с пистолетом, случившейся в одном из баров города. Политик признался, что за время правления в городе ему не раз предлагали взятки.

Валерий Корб находится во властных структурах Кохтла-Ярве с 1990 года. Он занимал разные руководящие должности. И даже когда ушел в Рийгикогу, оказывал значительное влияние на городские власти. Можно сказать, он находится во власти Кохтла-Ярве дольше, чем Владимир Путин – в России.

Экскурсию начинаем от горуправы, где сейчас Корб занимает должность советника по развитию. Выезжаем на бульвар Кескаллее. По обе стороны улицы – здания середины XX века, а посередине – парковая зона. Картину омрачают только старенькие, обшарпанные фасады домов.

Тем не менее советник заверяет, что улица реконструирована. Ремонтные работы продолжались целых 10 лет – с 2002 по 2012.

– Сами понимаете, ремонтные работы осуществляются не так быстро, как хотелось бы. За это время поменяли канализацию и водопровод, отремонтировали дороги, озеленили улицу озеленение. Сделали все, кроме одного – фасадов, поскольку они находятся в руках квартирных товариществ, – поясняет Корб причину, по которой дома выглядят так неприглядно.

По его словам, основные ремонтные работы фасадов – забота квартирных товариществ.

– В этих домах люди живут уже 30-40 лет. Это наши пенсионеры.

Естественно, им не привести все в порядок. А у города таких возможностей нет, – признается советник.

Далее направляемся к Дому культуры, реставрация которого, вместе с парковкой, обошлась в 4,5 миллиона евро. На фронтоне сохранили советскую символику. По словам Корба, герб СССР и здание в целом находятся под охраной памятников старины, поэтому проблем с полицией безопасности из-за этой символики нет.

– Проект реставрации здания был очень серьезным, потому что за ходом работ следили специалисты из Департамента защиты памятников старины, – сообщает он.

Подъезжаем к бывшему зданию русской гимназии, которое пустует вот уже второй год. Однако, как нам стало известно, скоро сюда вновь переведут учеников, так как в здании Кесклиннаской гимназии будет проводиться ремонт.

Рядом со школой – поле, уставленное тяжелыми большими мешки. Советник горуправы поясняет, что внутри них песок. Весной завершится благоустройство футбольного поля. Песок уложат и утрамбуют, а поверх постелют ковер. На этом поле будет тренироваться местный футбольный клуб «Ярве».

Ледовый холл – гордость Кохтла-Ярве. В 1997 году здесь проходил Чемпионат мира по хоккею с шайбой группы C. Соревновались четыре команды. Все места на трибунах были заняты.
– Мы уже установили здесь новую систему охлаждения. Такой нет даже в Таллинне.

По словам советника, в планах администрации города – поставить новые трибуны, переделать площадку по американским (канадским) стандартам. По длине она останется прежней, а боковые борта сдвинутся внутрь на два метра.

– Поле станет уже на четыре метра. И как завершающий этап – новая крыша, – рассказывает Корб о предстоящих планах по ремонту Ледового холла. Пользуясь моментом, он призывает бизнесменов инвестировать в строительство новой гостиницы, чтобы спортсмены могли останавливаться там во время соревнований по хоккею или фигурному катанию.

На вопрос, есть ли в городе кафе, где можно просто отдохнуть или выпить пива, советник отвечает, что раньше было больше, но многие закрылись. По его словам, причина кроется в невысоком доходе жителей.

А недавно в редакцию обратился читатель, ставший свидетелем того, как в баре EVEST молодой человек достал пистолет, положил его перед собой на стол и молча закурил сигарету. Только за этот год полиция получила более 40 срочных вызовов из бара EVEST.

Корб недоумевает, почему в прессе появляется информация о Кохтла-Ярве в негативном свете:
– Вместо того, чтобы написать про спортивные соревнования или музыкальные фестивали в Кохтла-Ярве, СМИ пишут про пистолет. А что, в Таллинне не кладут пистолеты на стол? Я не видел, чтобы кто-то в Кохтла-Ярве клал пистолет на стол. С другой стороны, согласно статистике, подобные правонарушения случаются и в Таллинне, в Пярну, – пожимает плечами советник.

Вскоре Валерий Корб сам заводит разговор о серьезных экологических проблемах с воздухом в городе. Он вспоминает, как в одном из детских садов Кохтла-Ярве выступал перед родителями с речью:

– Я сказал, что мы все прекрасно знаем источники запахов, и предложил закрыть эти предприятия. Самое парадоксальное – была тишина. Каждый подумал: а у меня там родственники работают. Это же доход, – рассказывает Корб. И уверяет, что все выбросы газов фиксируются и замеряются при помощи специальных приборов.

Является ли Корб серым кардиналом в Кохтла-Ярве? Отвечая на вопрос RusDelfi, советник углубляется в историю и называет себя патриотом города, которому отдал 40 лет своей жизни. Из них: 30 лет в политике.

– Как не называй, но я был мэром три срока подряд. Я человек, который здесь вырос, который знает здесь обо всем. А то, что серый кардинал… Я не стесняюсь сказать, что в 1996 году будучи мэром, создал свою команду. Больше того: на выборах 1996 года фамилия Корб получала столько голосов, сколько все остальные кандидаты – вместе взятые, – бравирует советник горуправы.

Напомним, что на выборах в местное самоуправление в Кохтла-Ярве в 1996 году свои кандидатуры выставляли Валерий Корб и его брат – Виктор. В то время Валерий уже был у власти, его брат – нет. Трюк заключался в том, что они баллотировались по разным избирательным округам, а во всех списках и рекламных брошюрах оба были обозначены как В. Корб.

– Чего греха таить, – не скрывает политик. – Выборы на выборы не похожи. Любого года выборы.

Корб не отрицает: ему неоднократно предлагали взятки, но заверяет, что все подобные попытки и разговоры пресекал на корню. Поскольку понимал, чем это может закончиться.

– Доходило до того, что все конверты, которые мне клали на стол под видом какого-то документа или письма, все были открыты. Ни одного конверта закрытыми не принимал. Не каждый день предлагали, но были всевозможные варианты. Вы уж простите, – обрывает наш разговор Корб.

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