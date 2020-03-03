У власти дольше Путина: ”серый кардинал” Валерий Корб — о своем влиянии в Кохтла-Ярве, взятках и инциденте с пистолетом в местном баре

А недавно в редакцию обратился читатель, ставший свидетелем того, как в баре EVEST молодой человек достал пистолет, положил его перед собой на стол и молча закурил сигарету. Только за этот год полиция получила более 40 срочных вызовов из бара EVEST.

Корб недоумевает, почему в прессе появляется информация о Кохтла-Ярве в негативном свете:

– Вместо того, чтобы написать про спортивные соревнования или музыкальные фестивали в Кохтла-Ярве, СМИ пишут про пистолет. А что, в Таллинне не кладут пистолеты на стол? Я не видел, чтобы кто-то в Кохтла-Ярве клал пистолет на стол. С другой стороны, согласно статистике, подобные правонарушения случаются и в Таллинне, в Пярну, – пожимает плечами советник.

Вскоре Валерий Корб сам заводит разговор о серьезных экологических проблемах с воздухом в городе. Он вспоминает, как в одном из детских садов Кохтла-Ярве выступал перед родителями с речью:

– Я сказал, что мы все прекрасно знаем источники запахов, и предложил закрыть эти предприятия. Самое парадоксальное – была тишина. Каждый подумал: а у меня там родственники работают. Это же доход, – рассказывает Корб. И уверяет, что все выбросы газов фиксируются и замеряются при помощи специальных приборов.

Является ли Корб серым кардиналом в Кохтла-Ярве? Отвечая на вопрос RusDelfi, советник углубляется в историю и называет себя патриотом города, которому отдал 40 лет своей жизни. Из них: 30 лет в политике.

– Как не называй, но я был мэром три срока подряд. Я человек, который здесь вырос, который знает здесь обо всем. А то, что серый кардинал… Я не стесняюсь сказать, что в 1996 году будучи мэром, создал свою команду. Больше того: на выборах 1996 года фамилия Корб получала столько голосов, сколько все остальные кандидаты – вместе взятые, – бравирует советник горуправы.

Напомним, что на выборах в местное самоуправление в Кохтла-Ярве в 1996 году свои кандидатуры выставляли Валерий Корб и его брат – Виктор. В то время Валерий уже был у власти, его брат – нет. Трюк заключался в том, что они баллотировались по разным избирательным округам, а во всех списках и рекламных брошюрах оба были обозначены как В. Корб.

– Чего греха таить, – не скрывает политик. – Выборы на выборы не похожи. Любого года выборы.

Корб не отрицает: ему неоднократно предлагали взятки, но заверяет, что все подобные попытки и разговоры пресекал на корню. Поскольку понимал, чем это может закончиться.