У сотрудника Bauhof в Йыхви обнаружили коронавирус. Магазин закрыт на карантин

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Bauhof Foto: Argo Ingver

Коронавирус распространился и в Ида-Вирумаа — в Йыхви выявили коронавирус у менеджера по продажам Bauhof.