У сотрудника Bauhof в Йыхви обнаружили коронавирус. Магазин закрыт на карантин(3)
Коронавирус распространился и в Ида-Вирумаа — в Йыхви выявили коронавирус у менеджера по продажам Bauhof.
Коронавирус распространился и в Ида-Вирумаа — в Йыхви выявили коронавирус у менеджера по продажам Bauhof.
В Bauhof сообщили Delfi, что информация об инфицированном сотруднике магазина в Йыхви поступила сегодня. БЫло принято решение закрыть магазин на карантин.
Инфицированный сотрудники находится на домашнем лечении и поддерживает связь с Департаментом здоровья.
Он занимался административной работой, поэтому не контактировал с клиентами.
Всех остальных сотрудников магазина Bauhof в Йыхви попросили немедленно отправиться домой и связаться либо с семейным врачом, либо с Департаментом здоровья. Сотрудники проведут 14 дней дома на карантине и не будут посещать общественные места.
Магазин откроется лишь тогда, когда там будет проведена дезинфекция.
Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны обратиться к своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
- После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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