У работника Вируской тюрьмы диагностирован коронавирус

В последний раз заболевший служащий исполнял свои обязанности 27 августа. Тюрьма протестирует всех заключенных и работников, которые могли контактировать с зараженным человеком, сообщил пресс-секретарь тюрем в социальной сети.

Департамент здоровья сегодня сказал, что департамент и Вируская тюрьма выяснили ближайшие контакты надзирателя и тесно сотрудничают в предотвращении распространения вируса.

Ранее в Эстонии коронавирус был диагностирован у шести тюремных работников, ни у одного заключенного его не обнаружили.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!