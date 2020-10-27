У пяти заключенных Вируской тюрьмы обнаружен коронавирус

Очевидно, они заразились от учителя, в учебной группе которого они на прошлой неделе принимали участие.

Тюрьма организует тестирование всех контактировавших с зараженными.

Ранее протестировали всех служащих Вируской тюрьмы и работающих на территории тюрьмы в промежутке с 6 октября по 9 октября. Все тесты тогда оказались отрицательными.