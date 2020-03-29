У постояльца дома престарелых в Ида-Вирумаа обнаружили коронавирус

Помощница старейшины волости Алутагузе (уезд Ида-Вирумаа) Кайри Соомер сказала, что 89-летний мужчина инфицирован коронавирусом. Он сейчас находится в Ида-Вируской центральной больницы, где у него и обнаружили заражение. Теперь тест сделают всем постояльцам и работникам.

Мужчина 6 марта вернулся из больницы. У него было воспаление легких. На этой неделе его опять отвезли в больницу, там и обнаружили вирус. Где он заразился, в больнице или в попечительском доме, неизвестно.