29.03.2020, 13:39

У постояльца дома престарелых в Ида-Вирумаа обнаружили коронавирус

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Ida-Viru Keskhaigla
Ida-Viru KeskhaiglaFoto: Jevgeni Kapov

У пациента Ида-Вируской центральной больницы, который прибыл на лечение из попечительского дома Алутагузе, сегодня утром обнаружили коронавирус.

Помощница старейшины волости Алутагузе (уезд Ида-Вирумаа) Кайри Соомер сказала, что 89-летний мужчина инфицирован коронавирусом. Он сейчас находится в Ида-Вируской центральной больницы, где у него и обнаружили заражение. Теперь тест сделают всем постояльцам и работникам.

Мужчина 6 марта вернулся из больницы. У него было воспаление легких. На этой неделе его опять отвезли в больницу, там и обнаружили вирус. Где он заразился, в больнице или в попечительском доме, неизвестно.

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