"У нас нет случаев заражения в магазинах или транспорте. Только на работе, в детсадах и на похоронах". Мэр Кохтла-Ярве о ситуации в регионе

- Очень плохо соблюдаются некоторые требования для наших людей: участие в мероприятиях, соревнованиях, тренировках и так далее. Поэтому департамент здоровья сегодня представил новое распоряжение, что школьники, кроме начальных классов, уходят на дистанционное обучение. Мы понимаем, что детям в младшем возрасте очень сложно самостоятельно обучаться, и для родителей это дополнительная нагрузка. К тому же, если родители работают, то ребенку и помочь некому, — сказала Янченко.

- У нас не зафиксировано распространения вируса ни в магазинах, ни в общественном транспорте. Очаг распространения в основном по месту работы, в детстком саду, в школе или в компании, где люди собирались. последний случай был, когда были похороны, и там было больше людей, чем положено. К сожалению, есть распространение заболевания в наших домах по уходу, но это распростанение на пациентов через персонал. Поэтому я думаю, что в локдауне, чтобы прекратить работу всех учреждений нет необходимости. Все руководители осведомлены, что если есть возможность перевести работников на удаленную работу, нужно это сделать. И многие это сделали, — добавила она.

С 12 декабря на три недели в Ида-Вирумаа закрываются все увеселительные заведения и прекращается деятельность по организации досуга, а также все публичные мероприятия. Закрываются кинотеатры, театры, места проведения концертов, музеи и выставочные помещения, точки общепита, спортивные клубы, бассейны, СПА и предприятия, предлагающие услуги по размещению (гостиницы и т.п.). Ограничения действуют как в помещениях, так и вне их.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!