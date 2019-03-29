У минфина возникли претензии к йыхвиской сессии с одним депутатом

Заявления о вотуме недоверия старейшине волости Йыхви и главе волостного собрания местная оппозиция подала на сессии 28 февраля. Сессия по рассмотрению этих заявлений была назначена президиумом собрания на утро 5 марта. В ней фактически участвовал лишь один депутат — председатель собрания Эдуард Эаст, который проголосовал против обоих вотумов.

В комментарии для нашего издания в тот день Эаст сказал, что в законодательстве нет требования к кворуму для сессий, поэтому даже если приходит один депутат, заседание можно проводить, кроме того, чтобы вотум недоверия состоялся, в Йыхви всё равно нужны как минимум 11 голосов ”за” него, а коалиционное большинство эти вотумы всё равно не поддерживает.

В письме минфина за подписью заведующего отделом регионального администрирования Вяйно Тыэметса говорится, что, согласно статьям закона об организации местного самоуправления, для принятия решений по вопросам о недоверии необходимо большинство голосов состава местного собрания и единоличное решение председателя не выполняет приведённого в упомянутом законе требования о кворуме. ”Поэтому нельзя считать единоличное решение председателя собрания не поддержать выражение недоверия волостному старейшине Йыхви и председателю собрания решением правомерным”, — считает Тыэметс.

Минфин также полагает, что глава депутатского корпуса при обсуждении и решении вопроса о недоверии ему же не должен был бы участвовать в этом процессе.