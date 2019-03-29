29.03.2019, 12:20

У минфина возникли претензии к йыхвиской сессии с одним депутатом


Алексей Старков
Алексей Старков
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Eduard East
Eduard EastFoto: Narva Linnavalitsus

Министерство финансов, которое после ликвидации уездных управ, ведёт надзор за местными самоуправлениями, на этой неделе прислало в йыхвиское собрание письмо, где высказало несколько претензий относительно рассмотрения на проведённой в Йыхви 5 марта сессии с участием одного-единственного депутата вопросов о недоверии первым лицам самоуправления, пишет ”Инфопресс”.

Заявления о вотуме недоверия старейшине волости Йыхви и главе волостного собрания местная оппозиция подала на сессии 28 февраля. Сессия по рассмотрению этих заявлений была назначена президиумом собрания на утро 5 марта. В ней фактически участвовал лишь один депутат — председатель собрания Эдуард Эаст, который проголосовал против обоих вотумов.

В комментарии для нашего издания в тот день Эаст сказал, что в законодательстве нет требования к кворуму для сессий, поэтому даже если приходит один депутат, заседание можно проводить, кроме того, чтобы вотум недоверия состоялся, в Йыхви всё равно нужны как минимум 11 голосов ”за” него, а коалиционное большинство эти вотумы всё равно не поддерживает.

В письме минфина за подписью заведующего отделом регионального администрирования Вяйно Тыэметса говорится, что, согласно статьям закона об организации местного самоуправления, для принятия решений по вопросам о недоверии необходимо большинство голосов состава местного собрания и единоличное решение председателя не выполняет приведённого в упомянутом законе требования о кворуме. ”Поэтому нельзя считать единоличное решение председателя собрания не поддержать выражение недоверия волостному старейшине Йыхви и председателю собрания решением правомерным”, — считает Тыэметс.

Минфин также полагает, что глава депутатского корпуса при обсуждении и решении вопроса о недоверии ему же не должен был бы участвовать в этом процессе.

”Решения, принятые на заседании собрания 5 марта, не действительны, и пункт о выражении недоверия старейшине и председателю собрания следует заново включить в повестку дня заседания собрания”, — заключает представитель министерства.

Эдуард Эаст во вторник сказал ”ИП”, что с обоими основными аргументами министерства — о кворуме и самоотводе — не согласен.

- Если говорить об устранении от голосования, то я не согласен потому, что речь в данный момент идёт о политической оценке, и в таких вопросах должно быть конкретное мнение, — детализировал он, приведя как пример то, что в обратной процедуре выборов председателя собрания участвуют ведь все депутаты, в том числе и тот, кого выбирают.
В целом, по словам Эаста, он возьмёт некоторое время, чтобы обдумать полученное письмо и то, нужно ли на него как-то реагировать. Политик отметил, что мнение министерства не оформлено как процедурный акт, то есть это не надзорное производство, не замечания и т.д.

Месяц назад тот же минфин присылал в Йыхви свои замечания касательно недавней бюджетной процедуры. Теперь вот снова критика сверху. Не боится ли председатель собрания, что в Таллинне сложится мнение, что ”в Йыхви чего-то мудрят”?

- Я считаю, что абсолютно нет. Потому что мы действуем в рамках закона, — спокоен Эаст.

Иного мнения лидер йыхвиской оппозиции Нина Негласон. Письмо из министерства показывает, что хоть волостным собранием и руководит магистр права, но закон не соблюдается, и глава собрания должен сделать выводы, сказала Негласон ”ИП”. Требовать сейчас заново рассмотреть заявления о вотумах оппозиция не собирается, но, похоже, ждёт такого шага от самого председателя.

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