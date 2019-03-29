У минфина возникли претензии к йыхвиской сессии с одним депутатом

”Решения, принятые на заседании собрания 5 марта, не действительны, и пункт о выражении недоверия старейшине и председателю собрания следует заново включить в повестку дня заседания собрания”, — заключает представитель министерства.
Эдуард Эаст во вторник сказал ”ИП”, что с обоими основными аргументами министерства — о кворуме и самоотводе — не согласен.
- Если говорить об устранении от голосования, то я не согласен потому, что речь в данный момент идёт о политической оценке, и в таких вопросах должно быть конкретное мнение, — детализировал он, приведя как пример то, что в обратной процедуре выборов председателя собрания участвуют ведь все депутаты, в том числе и тот, кого выбирают.
В целом, по словам Эаста, он возьмёт некоторое время, чтобы обдумать полученное письмо и то, нужно ли на него как-то реагировать. Политик отметил, что мнение министерства не оформлено как процедурный акт, то есть это не надзорное производство, не замечания и т.д.
Месяц назад тот же минфин присылал в Йыхви свои замечания касательно недавней бюджетной процедуры. Теперь вот снова критика сверху. Не боится ли председатель собрания, что в Таллинне сложится мнение, что ”в Йыхви чего-то мудрят”?
- Я считаю, что абсолютно нет. Потому что мы действуем в рамках закона, — спокоен Эаст.
Иного мнения лидер йыхвиской оппозиции Нина Негласон. Письмо из министерства показывает, что хоть волостным собранием и руководит магистр права, но закон не соблюдается, и глава собрания должен сделать выводы, сказала Негласон ”ИП”. Требовать сейчас заново рассмотреть заявления о вотумах оппозиция не собирается, но, похоже, ждёт такого шага от самого председателя.