Тысячи людей ожидают очереди на границе в Россию

Тысячи туристов застряли на границе в Нарве. В отстойнике находится порядка 20 полных автобусов, а также несметное количество легковых автомобилей, пишет SETI.EE.
Читатель SETI.EE утверждает, что на границе скончался человек. Департамент полиции и погранохраны опроверг эту информацию.
"На территории Транссервиса всего 2 туалета, поэтому при желании попасть в туалет нужно отстоять очередь около часа. И российская и эстонская сторона обещали перед праздниками, что справятся с любым потоком туристов, однако, что-то явно пошло не так", — пишет читатель портала.
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