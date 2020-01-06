Тысячи людей ожидают очереди на границе в Россию

Читатель SETI.EE утверждает, что на границе скончался человек. Департамент полиции и погранохраны опроверг эту информацию.

"На территории Транссервиса всего 2 туалета, поэтому при желании попасть в туалет нужно отстоять очередь около часа. И российская и эстонская сторона обещали перед праздниками, что справятся с любым потоком туристов, однако, что-то явно пошло не так", — пишет читатель портала.