Тынис Лукас рекомендует создать в Ида-Вирумаа особую экономическую зону

Министр культуры Тынис Лукас внес несколько предложений по ускорению развития Ида-Вируского уезда, в том числе создание особой экономической зоны, перевод на северо-восток штаб-квартир госкомпаний и введение региональных повышающих коэффициентов для зарплат государственных служащих, пишет rus.err.ee.
Свои предложения Лукас изложил в направленном в министерство финансов письме в ответ на данное правительством всем министерствам поручение поискать возможности для ускорения развития северо-восточного региона страны.
Ниже приводятся некоторые из предложений Министерства культуры:
- Увеличение участия государства в обновлении жилого фонда
- Демонтаж старых промышленных зданий
- Перевести штаб-квартиры госкомпаний в Ида-Вирумаа
- Региональные коэффициенты для зарплат
- Проводить больше общегосударственных культурных и спортивных мероприятий
- Ввести постоянное финансирование для театрального центра Vaba Lava
- Создание особой экономической зоны
- Поддержка разведки новых полезных ископаемых
- Увеличение доли государственных школ
- ИТ-университет в Ида-Вирумаа
Представленные министерствами предложения будут рассмотрены для возможного включения в программу действий по Ида-Вирумаа.
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