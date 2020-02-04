Тынис Лукас рекомендует создать в Ида-Вирумаа особую экономическую зону

Свои предложения Лукас изложил в направленном в министерство финансов письме в ответ на данное правительством всем министерствам поручение поискать возможности для ускорения развития северо-восточного региона страны.

Ниже приводятся некоторые из предложений Министерства культуры:

Увеличение участия государства в обновлении жилого фонда

Демонтаж старых промышленных зданий

Перевести штаб-квартиры госкомпаний в Ида-Вирумаа

Региональные коэффициенты для зарплат

Проводить больше общегосударственных культурных и спортивных мероприятий

Ввести постоянное финансирование для театрального центра Vaba Lava

Создание особой экономической зоны

Поддержка разведки новых полезных ископаемых

Увеличение доли государственных школ

ИТ-университет в Ида-Вирумаа

Представленные министерствами предложения будут рассмотрены для возможного включения в программу действий по Ида-Вирумаа.