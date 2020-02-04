04.02.2020, 13:31

Тынис Лукас рекомендует создать в Ида-Вирумаа особую экономическую зону

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Vabariigi Valitsuse pressikonverents 06.06.2019
Tõnis LukasFoto: Madis Veltman

Министр культуры Тынис Лукас внес несколько предложений по ускорению развития Ида-Вируского уезда, в том числе создание особой экономической зоны, перевод на северо-восток штаб-квартир госкомпаний и введение региональных повышающих коэффициентов для зарплат государственных служащих, пишет rus.err.ee.

Свои предложения Лукас изложил в направленном в министерство финансов письме в ответ на данное правительством всем министерствам поручение поискать возможности для ускорения развития северо-восточного региона страны.

Ниже приводятся некоторые из предложений Министерства культуры:

  • Увеличение участия государства в обновлении жилого фонда
  • Демонтаж старых промышленных зданий
  • Перевести штаб-квартиры госкомпаний в Ида-Вирумаа
  • Региональные коэффициенты для зарплат
  • Проводить больше общегосударственных культурных и спортивных мероприятий
  • Ввести постоянное финансирование для театрального центра Vaba Lava
  • Создание особой экономической зоны
  • Поддержка разведки новых полезных ископаемых
  • Увеличение доли государственных школ
  • ИТ-университет в Ида-Вирумаа

Представленные министерствами предложения будут рассмотрены для возможного включения в программу действий по Ида-Вирумаа.

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