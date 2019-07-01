Тынис Лукас отозвал Кристину Каллас из совета Фонда интеграции

Соответствующий указ Лукас подписал в пятницу.

Вместо нее в совет были назначены Анн Ряэмет (Isamaa) и Кюлли Ремсу (EKRE).

По словам министра культуры Тыниса Лукаса, Кристина Каллас отозвана из совета, поскольку она является лидером политической партии ("Эстония 200"), которая не представлена в Рийгикогу.

"В совет Фонда интеграции входят в том числе представители парламентских партий, а Кристина Каллас в настоящее время является председателем партии, которая не входит в Рийгикогу. Поскольку из-за своей партийной принадлежности для работы в качестве эксперта она также не подходит, то нет оснований для того, чтобы она оставалась в совете", — объяснил в понедельник Тынис Лукас корреспонденту портала rus.err.ee.

На вопрос, кто станет новым председателем, Тынис Лукас ответил так: "Совет сам должен провести выборы, я в это не вмешиваюсь".

Председатель правления Фонда интеграции Ирене Кяосаар выразила надежду на то, что нового главу совета удастся выбрать на заседании 26 августа.