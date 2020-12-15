Тренер Нарвской спортшколы: нам запрещают готовиться к Олимпийским играм

По словам Макарова, в связи с введенным в Ида-Вирумаа локдауном, у спортсменов отсутствуют какие-либо условия для тренировок.

“Заниматься на улице, естественно, мы не можем. Ни индивидуально, ни коллективно. Заниматься в помещении по старым нормам мы могли в индивидуальном порядке. Я не знаю, что будут делать спортсмены, которые готовятся к чемпионату Европы, к Олимпийским играм”, — говорит Макаров, отмечая, что в стрелковом спорте ни одного случая коронавируса зафиксированного не было.

За время проведения ограниченных тренировок спортсмены соблюдали все рекомендации Департамента здоровья.

“Я понимаю, что правительство не может разбираться с каждым отдельным случаем возможности проведения тренировок. Поэтому они и делают обширные ограничения. Если брать наш вид спорта, то мы можем проводить индивидуальные тренировки один на один и тренер - спортсмен. У нас в Нарве достаточно большое помещение — 800 квадратных метров”, — говорит Макаров, объясняя, что возможность организовать тренировки с соблюдением мер безопасности есть.

“А город Нарва реагирует неадекватно. Если брать например, хоккей, откуда пошла волна заражения в Нарве, то это несравнимо с такими индивидуальными видами спорта, как стрельба. Там нет контакта близкого ни с тренером, ни между спортсменами. Стрелки глубоко не дышат, они наоборот затаивают дыхание”, — отмечает тренер.

В отделении пулевой стрельбы спортивной школы Paemurru тренируется около 80 учащихся. По словам Макарова, для организации тренировок спортсменов высокого класса можно было бы что-нибудь и придумать.

Тренер уверен, что если локдаун продлится и дальше, то уровень спортсменов без тренировок будет понижаться. “Будущего для этого вида спорта не будет, потому что нет молодых. Поколение будет потеряно”, — не исключает Макаров.

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