ТРАГЕДИЯ В СИЛЛАМЯЭ | Отец покончившего с собой мальчика: я пытался решить проблему, но мне говорили, что во всем виноват мой сын

Трагедия произошла в среду, 10 июля. Накануне вечером мальчик гулял около дома. ”Я позвонила ему в десятом часу вечера, уже смеркалось. Позвала домой. Он отпросился еще немного погулять, сказал, что тут другие дети. Я обрадовалась, что он с кем-то гуляет”, — вспоминает мама Саши Елена.

Саша пришел домой около 22 часов. Немногим позже в телефоне раздался звук Viber о полученном сообщении. Мама поинтересовалась, кто пишет в столь позднее время, и попросила принести телефон. ”Я спросила: Саша, что-то случилось? Он ответил: ”Нет”.

Мать попросила сына принести телефон. Оказалось, что он написал своей учительнице ”Помогите мне”. Учительница ответила: ”Саша, уже поздно. А чем тебе помочь?”

”Мам, удали это сообщение. Или давай я сам удалю”, — сказал мальчик маме, когда она прочитала переписку с учительницей. ”Почему-то он испугался, — вспоминает Елена. — Я ему говорю: у тебя же все хорошо, ты погулял. Давай спать!”

Саша поел и пошел в свою комнату спать. Потом мама услышала, что сын с кем-то разговаривает. Она зашла к нему в комнату. Оказалось, что он говорил сам с собой.

На следующий день семья поехала кататься на машине, но Саша отказался и пошел гулять на улицу. В 15:38 он позвонил маме и сказал, что его опять обижают и обзывают другие дети.