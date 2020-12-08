Традиционный новогодний праздник на Петровской площади в Нарве не состоится

В этом году праздничный фейерверк и традиционное празднование Нового года на Петровской площади не состоятся, чтобы избежать массового собрания людей во время пандемии коронавируса.

Сложная эпидемиологическая ситуация в городе и действующие ограничения не позволяют организовать яркое массовое мероприятие и отпраздновать Новый год у главной городской ёлки.

Несмотря на то, что в этом году нет возможности организовать традиционный праздник, горожане не останутся без праздничного настроения.

В канун Нового года, 31 декабря вечером, по городу начнёт курсировать необычный транспорт. Весёлый новогодний ретроавтобус, украшенный еловыми ветками и гирляндами, проедет в сопровождении Деда Мороза и его друзей, поздравляя нарвитян с приближающимся Новым годом, и подарит волшебное праздничное настроение. Точный маршрут автобуса держится в строжайшем секрете, так что его появление каждый раз будет настоящим новогодним чудом.