"То, на чем держалась экономика Эстонии многие годы, уходит в прошлое". Почему строительства завода в Ида-Вирумаа не будет

- Сейчас на VKG успешно работает завод по производству сланцевого масла, — рассказывает Светлана. — В Eesti Energia также работает завод по производству сланцевого масла и сейчас строится второй. Были планы совместно построить завод по рафинированию (очищению) масла. Его цена — 650 миллионов. Сегодня требования к содержанию серы в масле не должно превышать 0,5%, а сланцевое масло производимое в Эстонии имеет 0,6-0,7%, то есть, оно максимально приближено к норме. Оно продается и приносит прибыль, но при рафинировании цена увеличится незначительно, а в себестоимость будут включены издержки по строительству и содержанию завода. Таким образом, строительство такого завода сегодня нерентабельно.

Как вы думаете, помогло бы строительство завода решить проблему безработицы в регионе?

- На сегодняшний день, этот завод [завод по очистке масла], который мог бы работать на три завода по производству масла, мог бы обеспечить работой около 100 человек из местного населения (не считая строительства, которое вели бы, скорее всего, специалисты из-за рубежа). Если говорить о том, что в последнее время только Estonia Kaevandus сокращала до 100 человек в месяц, это не спасло бы, принципиально говоря, регион от катастрофы. Это не улучшило бы ситуацию. Более того, это достаточно сложное химическое производство, и говорить о том, что оно было бы чистым, не загрязняло среду, не давало бы запаха — мягко говоря, неразумно. Кроме того, к сожалению, то, на чем держалась экономика Эстонии многие годы, то есть на сланце, уходит в прошлое. Я могу сказать, что это моя личная боль, потому что вся моя семья всю жизнь работала в этой отрасли, мой отец, дед моего мужа, отец моего мужа, мой муж, многие наши друзья. Но есть вещи, которые уходят в лету.

Сегодня существуют альтернативные варианты, на которые нужно очень внимательно смотреть. Наше правительство за последние 20 с лишним лет не просто ничего не сделало для региона, который поставлял электричество всей Эстонии. Притом, что электричество — это один из ключевых ресурсов, крайне важных для нормальной жизнедеятельности государства. Но за долгие годы — прямо скажем, за 29 лет, для этого региона, предприятий и для этих людей, которые, посвятили этому делу жизнь и работали на тяжелых работах, не было сделано ничего. Что на сланцедобыче, что на химических предприятиях люди не только не имели возможности переучиваться, но даже не понимали, что их ждет завтра. Партия EESTI 200 считает, что сегодня правительство не справляется со своей задачей — необходимо направить в регион средства и принять соответствующие политические решения. Я говорю не просто о средствах, например, для улучшения дорог, а средствах, которые бы компенсировали этому региону возможность качественной жизни, социальную среду, образование, возможность работать.