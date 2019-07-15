Тендер на круглую сумму: проектные работы по двум нарвским школам стоят более миллиона

Эскизные проекты участники тендера должны представить до 11 сентября, пишет rus.err.ee.

Размер тендера на проектирование госгимназии составит более 770 000 евро (без НСО), а на обновление Кесклиннаской школы — более 300 000 евро.

Призовой фонд конкурса идей для данных проектов составляет 36 000 евро.