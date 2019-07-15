15.07.2019, 19:30

Тендер на круглую сумму: проектные работы по двум нарвским школам стоят более миллиона


rus.delfi.ee
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Klassiruum 8VK03AUG11A3Foto: Vallo Kruuser

Управляющее госнедвижимостью предприятие Riigi Kinnisvara AS (RKAS) объявило тендер на составление архитектурного проекта государственной гимназии в Нарве и обновление Кесклиннаской школы на общую сумму более 1 млн евро.

Эскизные проекты участники тендера должны представить до 11 сентября, пишет rus.err.ee.

Размер тендера на проектирование госгимназии составит более 770 000 евро (без НСО), а на обновление Кесклиннаской школы — более 300 000 евро.

Призовой фонд конкурса идей для данных проектов составляет 36 000 евро.

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