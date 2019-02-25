Тармо Таммисте сам с места мэра уходить не собирается. ”Недоверие могут выразить и из-за трусов в горошек”

”Что касается госпоставки, которая была объявлена с сильно заниженной суммой на том основании, что якобы не было информации, на что пойдут эти деньги. На самом деле, подготовленная группой таблица, подробно объясняющая, на что пойдут деньги, была представлена еще до обсуждения бюджета. Утверждение, что не было информации, это просто ложь. Если кто-то не понял, то, значит, просто не хотел понимать”, — отмечает Таммисте.

Он подчеркивает, что нарвская рабочая группа попросила многократно меньше денег (210 тысяч евро), чем Тарту дал на подготовку заявки своей команде, но необоснованно уменьшать бюджет было абсолютно некорректно.

”Если человек утверждает, что за 75 тысяч достаточно для того, чтобы подготовить заявку, то это показывает, что он вообще не понимает, о чем говорит”, — комментирует Таммисте выступления Янович на сессии.

По его мнению, к 1 августа Нарве в любом случае уже не успеть подготовить адекватную заявку, работа над которой подразумевает проведение комплекса очень важных мероприятий, в числе прочего.

”Поезд уже ушел, — констатирует Таммисте. — Дело же не только в написании книжки на сто страниц, а в том, что к этому нужно сделать еще очень и очень многое. Это профанация утверждать, что чиновники Отдела культуры могут с этим справиться. Когда они будут этим заниматься? В нерабочее время?”

Тупик, в который зашла Нарва, так резво отправившаяся год назад в поход за титулом Культурной столицы Европы 2024 года, возможно, предопределили напряженные отношения между баллотирующимся в Рийгикогу центристом Таммите и его бывшими соратниками в горсобрании, дружно покинувшими партию.

Сам мэр не спешит с этим соглашаться.

”Не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть. Спрашивайте у кого-то другого”, — сказал Таммисте.

- Когда ваши оппоненты говорят о вероятном выражении вам вотума недоверия, ваша деятельность в рамках подготовки заявки Нарвы на титул Культурной столицы — единственная претензия, или есть другие, возможно, более весомые?

- Я не знаю, какие могут быть претензии. Мне пока никаких претензий вообще не предъявили официально. Возможно, их можно будет услышать, когда в городском собрании начнут обсуждать выражение недоверия мэру. Недоверие могут выразить и из-за того, что у меня трусы в горошек, стрижка не такая, как надо, очки синего цвета. Чтобы снять мэра больше ничего и не надо. Просто ”мужик, ты плохо пострижен”, и достаточно.

Тармо Таммисте подчеркивает, что сам он в отставку не уйдет, и Нарву не покинет, даже если будет избран в Рийгикогу.

- Может быть, вы скоро на всех обидитесь и уедете из Нарвы раз и навсегда?

- Почему вы об этом спрашиваете. Я что, похож на такого человека, на маленького мальчика?

- Нет, просто интересно, что вы ответите.

- Я не собираюсь никуда уезжать.