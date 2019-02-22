Тармо Таммисте покинет кресло мэра Нарвы даже в том случае, если проиграет выборы в Рийгикогу

"Товарищ Мяги (депутат горсобрания из фракции Kodulinn Narva Алексей Мяги — прим. ред.) прямо сказал (на сессии горсобрания 21 февраля), что будет вотум недоверия. Вы сами знаете, как обстоят дела в горсобрании, это был сигнал мне". До выборов покидать место мэра он не собирается.

По его словам, если он не попадет в парламент, то будет участвовать в муниципальных выборах 2021 года в составе Центристской партии. На страницах газеты "Город" он заявил, что партия муниципальные выборы выиграет.

Порталу rus.err.ee Таммисте сказал, что возрождением Нарвского округа Центристской партии занимаются, но сейчас больше внимания уделяется предстоящим парламентским выборам.